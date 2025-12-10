Affari tuoi, De Martino senza freni: "Io tifo per la concorrente". Il Dottore rilancia e beffa Elena nel finale Nella nuova puntata del 10 dicembre, la partita di Elena e del marito Nicola finisce male: Rifiutano le offerte del Dottore e tornano a casa con 200 euro

Nuova divertente puntata di Affari tuoi in onda su Rai 1 mercoledì 10 dicembre. A sfidare il Dottore per tentare la scalata verso i 300mila euro questa sera c’è Elena da Rivalta sul Mincio della Regione Lombardia, impiegata. Ad accompagnare la protagonista odierna è presente il marito Nicola. Scopriamo insieme cosa è successo nello show condotto come sempre da Stefano De Martino.

Affari tuoi, puntata 10 dicembre: cosa è successo

Dopo aver raccontato il simpatico aneddoto del loro incontro, ovvero un incidente d’auto che fu galeotto, Elena e Nicola iniziano bene la loro partita trovando subito tre pacchi blu da 50, 500 e 5 euro. "La puntata ha preso una piega troppo natalizia" queste le parole di De Martino che sottolinea i tre pacchi rossi pescati poco dopo da Elena, che purtroppo elimina 10mila ma soprattutto 50, 100 e 200mila euro. Il Dottore si fa sentire proponendo il primo cambio della serata ma marito e moglie non hanno dubbi e vogliono proseguire con il pacco numero 9 con cui hanno cominciato. A seguito della proposta di cambio, il Dottore si rifà vivo per la prima offerta da 22mila euro. "Un bel regalo di natale sarebbe, però non li accettiamo e continuiamo" Elena e Nicola sono sono convinti di puntare a qualcosa di più importante. Purtroppo la chiamata successiva elimina anche i 75mila euro. Elena decide di cambiare il pacco 9 per il 15 accettando la proposta dai piani alti e subito dopo trova i 30mila euro. Il Dottore torna a far squillare il telefono rosso per proporre l’ennesimo cambio della serata: "Rifiutiamo, teniamo il 15 adesso" Elena si fa convincere dal marito e, subito dopo aver trovato 10 euro, si ritrovano sotto il naso un altro assegno da 22mila euro. Stessa cifra precedente e stesso destino: Assegno tritato. Gennarino arriva tra il solito entusiasmo di tutti i presenti ma la situazione si rifà subito seria perché la cornetta rossa torna a squillare: "Richiesta e richiama" dice il conduttore napoletano alla coppia, che fa la propria richiesta: "130mila e andiamo a casa". L’assegno compilato adesso è da 29mila, una cifra ancora troppo bassa per accontentare le richieste di Elena e Nicola. "Scegliamo il pacco numero 18, anno del nostro matrimonio" con questa decisione la coppia, purtroppo, manda in fumo i 300mila, premio più alto in palio. La partita ora entra nella fase finale e Elena decide di cambiare nuovamente il pacco su suggerimento del Dottore e cede il 9 per continuare con il 3. La fortuna non sembra essere dalla parte dei concorrenti che eliminano anche il premio da 15mila euro e rimanendo con 200 euro blu e l’incognita del pacco nero. "Tra 200 euro e il pacco nero, il Dottore fa un’ultima offerta" dice De Martino ricompilando l’assegno con la solita cifra di 22mila. Elena rifiuta e scopre poco dopo di aver tenuto il pacco nero. Ora rimane da scoprire cosa nasconde il pacco nero per capire con quale cifra tornano a casa marito e moglie. "Noi stiamo dalla parte della concorrente" si lascia scappare De Martino tra gli applausi del pubblico scatenato mentre parla al telefono con il Dottore. Purtroppo poco dopo si spacchetta il valore con cui Elena torna a casa, esattamente 200 euro. Tanti rimpianti per la coppia che ha rifiutato più volte gli assegni di 22mila e 29mila euro del Dottore.

