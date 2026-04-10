Affari tuoi, Jovanotti sbaglia tutto e minaccia la fuga: "Vado via". Poi la sorpresa di De Martino salva la serata Nella puntata speciale del 10 aprile giocano Jovanotti e Gianni Morandi in una serata dedicata alla beneficienza che rischia di finire malissimo. De Martino salva tutto sul finale con il pacco a sorpresa

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Come se non bastassero gli ascolti già alle stelle, Affari tuoi decide di regalare una puntata speciale ai propri fedelissimi telespettatori, infatti, nella serata di venerdì 10 aprile Stefano De Martino accoglie Jovanotti e Gianni Morandi per una puntata dedicata alla beneficienza. Scopriamo tutto quello che è successo nella serata che ha visto due ospiti speciali anche tra i pacchisti.

Affari tuoi, puntata del 10 aprile 2026: cosa è successo

"Lui è parente di tutti e per me è un fratello" con questa parole Lorenzo Jovanotti annuncia l’ingresso di Gianni Morandi, compagno di gioco del rapper. Anche in questa puntata speciale non può mancare l’invenzione di Herbert Ballerina, che la presenta a modo suo: "Questa sera lo abbiamo trovato, ecco l’ombelico del mondo" dice il comico mentre mostra un mappamondo con un ombelico. I due cantanti cominciano la partita e Jovanotti inizia forte con una stoccata al collega: "Facciamo come sull’autobus, diamo spazio agli anziani". Subito dopo tocca a Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, aprire un pacco mentre il Dottore comincia con la proposta di cambio pacco che viene accettata dalla coppia. I concorrenti vanno forte, pescano solo blu e risvegliano il Dottore: "Se volete finirla qua ci sono 40mila euro", cifra che fa riflettere i due cantanti mentre De Martino scherza: "Pensa se accettano e se ne vanno finendo così". La cifra non accontenta la coppia che prosegue bruciando 100mila e 300mila euro.

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Affari tuoi, il disastro di Jovanotti e Morandi (salvati da De Martino)

Gianni Morandi accetta nuovamente il cambio del Dottore ma non senza fatica: "Tredici Pietro è mio figlio, come faccio a cambiare". Il pacco 17 viene scelto al posto del 13, che subito dopo mostra 10 euro per la felicità del trio, che si scatena in un ballo a centro studio sulle note di "Banane e lampone". La felicità lascia spazio alla delusione, infatti, anche i 200mila euro vanno in fumo mentre Jovanotti minaccia di mollare: "Vado via, vado via". L’assegno da 20mila euro viene tritato velocemente dalla coppia, che prosegue pescando Martina Miliddi. La ballerina per la serata speciale si presenta con un compagno di danza e insieme incantano con un passo a due mentre Herbert si ingelosisce: "Prossima volta non ballo più, fallo con lui il balletto". In una puntata ispirata alla musica, si balla ancora con il pacco zero euro sulle note di "Penso positivo" di Jovanotti. Nonostante l’allegria anche i 75mila euro vanno in fumo e il Dottore non fa sconti a nessuno offrendo 15mila euro, cifra che viene tritata da Morandi. La partita entra nel vivo con 200 euro da un lato e 50mila euro dall’altro e il Dottore propone l’ultima mossa della serata, ovvero il cambio: "Crudele" commenta Jovanotti, che poi sceglie di accettare il cambio. Dopo ben quattro cambi De Martino apre Il pacco 14 pescato all’ultimo svelando i 200 euro: "Ci ha sfilato i 50mila euro" commenta il conduttore, che subito dopo va ad aprire il pacco rosso speciale introdotto in questa serata speciale e mostra 100mila euro, cifra che viene donata all’associazione benefica differenza donna. Il conduttore salva il disastro della coppia e chiude lo show.

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