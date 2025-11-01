Affari Tuoi, Martina fa un cambio fortunato ma un errore clamoroso le costa 50mila euro. E il siparietto hot di De Martino Nella puntata dell'1 novembre, la partita di Martina comincia bene, ma finisce peggio del previsto per la mancanza di coraggio: cosa è successo e le reazioni social

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno sabato 1 novembre 2025, a sfidare il Dottore è Martina, concorrente della regione Piemonte e autista di pullman di professione, che gioca con il pacco numero 16 ed è accompagnata in studio dalla mamma Giuseppina, detta Pia, una pensionata. Ecco cosa è successo nella puntata dell’1 novembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 1 novembre 2025: cosa è successo

Un inizio ottimo per Martina e la madre Giuseppina, che riescono a eliminare subito una serie di pacchi blu e tre rossi non particolarmente incisivi, quali 20mila, 10mila e il pacco nero che contiene 10mila euro. Suonano le campane a festa e il Dottore offre 38mila euro: "Sono tanti, ma ci proviamo". La madre di Martina vive l’ebrezza di tritare l’assegno e poi, con i tre tiri successivi, se ne vanno anche 50mila, 15mila e 500 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E’ il momento del Dottore, che questa volta punta sul cambio. Martina accetta e lascia il 16 per prendere il pacco 1: "La scelta è legata al numero, non alla regione", dice la concorrente, che poco dopo scopre che nel pacco pescato a inizio partita aveva 0 euro, rifilato al pacchista poliziotto. "Non solo gli hai rifilato il 16, ma gli hai tirato un bel pacco!", scherza Stefano De Martino. La partita prosegue con l’uscita dei 30mila euro, seguiti dalla prima vera batosta della serata del valore di 200mila euro. E il Dottore, a questo punto, offre 25mila euro, ma madre e figlia decidono di fare i due tiri successivi e tritano l’assegno.

Poi, nel pacco della nipotina Ariel, il 18, trovano 10 euro, ma solo dopo aver assistito a un piccolo siparietto di Stefano e Herbert Ballerina, col primo che chiede al comico se sappia come si chiama il pacchista che ha al suo fianco: "Stefano…De Martino! No? Martino! No? Martini!". Quando il conduttore conferma finalmente che "Martini" è la risposta giusta, Herbert fa la battuta finale: "Perché stavo pensando alla Sirenetta, che non è né carne né pesce". In studio parte una fragorosa risata e poi De Martino dice: "La Sirenetta ci ha portato bene!". Nel pacco infatti, come già accennato, ci sono 10 euro.

Nel momento in cui Martina chiama il pacco di Gemma (soprannominata Jessica Rabbit), una parrucchiera avvenente dai capelli rossi, Stefano si sdraia sul bancone dei pacchisti e si muove avanti e indietro con tutto il corpo mentre Gemma gli prende la cravatta, dando vita a un momento molto sensuale. A provarci è poi Herbert Ballerina, la cui performance però risulta più impacciata e infatti Stefano commenta: "Che brutto, ti è venuto proprio male".

Nel pacco di Gemma c’è Gennarino che, alla richiesta del conduttore di spostare la cornetta del telefono, non si tira indietro e col musino lo avvicina a De Martino. Poi il Dottore offre 38mila euro e Martina spiega che il suo sogno è quello di lasciare la casa dei genitori in quanto "non mi sopportano più" e di fare un viaggio all’estero con la famiglia ("Praticamente dall’altra parte del mondo"). L’assegno viene tritato. Poi va via 1 euro e si festeggia in studio, con De Martino che scherza con la madre di Martina: "Dai che ce la leviamo di torno!". "Io vedo già la valigia di fuori", scherza la concorrente.

A questo punto il Dottore punta al cambio e Martina ne approfitta per spiegare perché poco prima aveva scelto il pacco 1: "L’1 mi accompagna da quando ho iniziato questa avventura, è legato ad Affari Tuoi". Quindi rifiuta di lasciare il suo pacco e continua la partita, eliminando però i 300mila euro, tra l’altro trovati nel pacco di un pacchista amico. "Non dovete farvi amici ad Affari Tuoi", scherza De Martino.

La nuova offerta è 20mila euro, puntualmente rifiutata. E ancora una batosta, perché se ne vanno i 100mila euro contenuti nel pacco della "Vale", altra amica della concorrente. Ora un tiro vale 13mila euro e la madre di Martina le chiede se se la senta di andare avanti. Lei risponde: "O la va o la spacca", quindi fa tritare l’assegno.

Nel gran finale restano i 5 euro e i 75mila euro e il Dottore propone un assegno da 26mila euro. Mamma e figlia, di comune accordo, accettano l’offerta, ma subito dopo arriva la beffa, perché nel pacco 1 avevano 75mila euro. Pasquale Romano è riuscito a ingannare le due donne, che però sembrano molto felici di aver portato a casa i 26mila euro: "Va bene lo stesso!".

Le polemiche sui social

Come sempre, dopo la puntata di Affari Tuoi dell’1 novembre 2025, non mancano le polemiche sui social: "Non ci ha creduto abbastanza, peccato", "Ma va benissimo cosa? Mancano più di 50mila", "Va bene lo stessoooooooo cit. #affarituoi", "Fregata", "26mila euro realizzi i desideri?".

Potrebbe interessarti anche