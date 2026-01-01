Affari tuoi, De Martino show: tortura Herbert e provoca: "Vado via". Il Dottore beffa Consuelo con il regolamento Nella prima puntata del 2026 Consuelo e papà Maurizio tornano a casa con 60mila euro e tanti rimpianti: Accettano l'assegno pur avendo i 100mila euro sotto il naso. De Martino scatenato

Anno nuovo e tradizioni vecchie, quelle buone, come sedersi sul divano per assistere ad una nuova divertente puntata di Affari tuoi. Nel primo appuntamento del 2026, in onda giovedì 1 gennaio su Rai 1 c’è Consuelo, detta Pippi Calzelunghe, cassiera di un supermercato da Trieste. A fare da consigliere sulla scelta dei pacchi è presente papà Maurizio, pensionato nella vita. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 1 gennaio 2026: cosa è successo

"Anno nuova ma le sue battute sono sempre le stesse, anzi peggio" dice De Martino dando il via al quiz show a seguito della solita freddura d’apertura di Herbert Ballerina: "Non devo più lavorare perché sono nobile, i miei hanno un allevamento di polli e io sono un rampollo". I primi sei tiri di Consuelo aprono tanti pacchi rossi ma non intaccano il podio dei premi più importanti, proprio come commenta De Martino. Il Dottore muove la prima mossa con un offerta da 31mila euro: "Ringrazio ma desidero giocare" replica la cassiera mentre il papà trita l’assegno. Anche i 200mila euro vanno in fumo mentre i siparietti tra il conduttore e la sua spalla divertono come sempre: "Ma sei un cret…, mi gira la testa" si difende Herbert mentre De Martino lo tortura, prima facendogli fare dei giri da ballerino improvvisato, e successivamente disturbandolo mentre prova a sbirciare un pacco. Il Dottore torna con una seconda offerta da 22mila euro, anch’essa cestinata da Consuelo, che purtroppo, con la tripletta successiva elimina anche 50mila, 200mila euro.

Affari tuoi, finale a sorpresa: De Martino scatenato e la mossa beffarda del Dottore

Il pubblico continua a godersi lo show: "Se mi trovate i 100mila euro, me ne vado e vi lascio con Herbert" minaccia De Martino rivolgendosi a Consuelo e spaventando il pubblico che gli grida di non farlo. Le parole del conduttore sembrano funzionare, infatti, la concorrente trova in sequenza quattro blu con dentro 5 euro, Gennarino, zero e 100 euro. Dopo il consueto ballo, il Dottore torna a far squillare la cornetta offrendo 15mila euro. Una cifra ancora troppo bassa per accontentare papà e figlia. A seguito di sei pacchi blu pescati, dai piani alti serve una mossa per diversificare e infatti arriva subito: "Un tiro, l’ultimo, c’è il cambio" dice De Martino. Dopo averci pensato qualche istante Consuelo rifiuta e decide di continuare con il pacco numero 16 pescato all’inizio. La gara entra nella fase più calda con due pacchi rimasti e i famosi soldi sicuri: 20mila da un parte e 100mila dall’altra. "Sentiamo l’infame cosa dice" commenta il mattatore napoletano mentre mette la cornetta all’orecchio e continua: "La sento affaticata da questo capodanno, mi dica". Consuelo e Maurizio chiedono 60mila euro al Dottore per abbandonare la partita: "Il Dottore ha accettato e la partita da regolamento finisce qua" dice De Martino mentre consegna l’assegno che mette fine alla gara. Ora resta da scoprire se i concorrenti hanno fatto bene a richiedere la cifra o sono stati beffati. Subito dopo il pacco 16 viene aperto e mostra i 100mila euro. Beffa per Consuelo che si è fatta incastrare dal Dottore. Restano i 60mila euro, cifra importante, a consolare la cassiera veneta.

