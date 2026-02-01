Affari tuoi, De Martino e Martina sempre più vicini: sguardi complici e l'annuncio misterioso: "Non vado oltre" Jonathan è il concorrente della puntata del 1 febbraio, nel solito clima di festa. Il concorrente porta a casa 38mila euro e mille rimpianti: la maxi cifra persa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova divertente puntata di Affari tuoi, in onda domenica 1 febbraio 2026 su Rai 1. Questa sera c’è Jonathan, impiegato tecnico da Ciriè per la regione Piemonte. Insieme a lui la moglie Ramona. Scopriamo cosa è successo nello show dei pacchi presentato da Stefano De Martino.

Affari tuoi, puntata 1 febbraio 2026: cosa è successo

"Si comincia, purtroppo, con Herbert Ballerina" scherza De Martino accogliendo il comico, che replica con la presentazione: "Sono Herbert e lavoro in una cucina molto trafficata, faccio il vigile del cuoco" poi prosegue con l’invenzione della serata tra i pacchi blu, ovvero gli "occhiali da pioggia", occhiali con piccoli ombrellini a riparare le lenti. Jonathan inizia con i primi sei tiri, eliminando i 50mila e i 100mila e rifiutando i 38mila euro della prima offerta. "Martina ha preparto una sorpresa, un passo a due, ma non posso svelare con chi, non vado oltre" le parole di De Martino, che profumano di evocazione, infatti, subito dopo la coppia pesca proprio il pacco di Martina Miliddi. L’ex ballerina di Amici si esibisce sotto le note di "You are the one I want" in un passo a due insieme a Herbert Ballerina, scatenando le risate del pubblico. "Standing ovation" dice Martina, mentre De Martino replica: "Sono tutti in piedi, ma per andarsene". Subito dopo il conduttore svela che quest’abitudine del ballo sarà fissa in ogni puntata della domenica. Il Dottore torna da Jonathan con un altro assegno da 38mila, nuovamente rifiutato, proprio come la proposta di cambio successiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi la vincita di Jonathan (beffato dal Dottore)

La partita entra nel vivo e, dopo aver rifiutato altre offerte, Jonathan scambia il pacco 13 con il 16, ceduto, e che mostra subito dopo Gennarino, per la felicità dei piccoli telespettatori del popolare quiz show dei pacchi. Arriva il pacco zero e pacchisti ballano in studio, con Herbert ballerino centrale, sempre vestito in maniera bizzarra. De Martino e Martina si scambiano sguardi complici e, insieme, ridono del comico. Dai piani alti arrivano, ancora una volta, i 38mila euro e questa volta la coppia decide di accettare: "Non possiamo tornare dalle nostre figlie senza nulla". Il conduttore napoletano ci tiene a simulare la partita nonostante i giochi siano già fatti e Jonathan prosegue per il gusto del gioco, rimanendo a giocare con 100 euro da un lato e 200mila euro dall’altro, sperando di avere il pacco blu sotto il naso. Il pacco 13, scelto dal concorrente perché legato al nonno Marco, viene spacchettato e mostra i 200mila euro. Il gelo cala in studio per la brutta notizia. Jonathan torna a casa con quasi 160mila euro in meno. Altra mossa perfetta da parte del Dottore, che chiude gongolando.

Potrebbe interessarti anche