Affari Tuoi, Herbert chiede il cambio concorrente: "Non sai giocare", Sofia piange e vince Nella puntata di Affari tuoi la partita di Sofia inizia in salita ma chiude con un sorriso: ecco quanto ha portato a casa

Nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda lunedì 1 dicembre 2025 su Rai 1. A giocare oggi con il mattatore Stefano De Martino per rincorrere i premi nascosti all’interno dei pacchi rossi c’è Sofia di Gallo in provincia di Ferrara in Emilia-Romagna. La pacchista odierna è proprietaria di un centro estetico ed accompagnata questa sera da Jacopo, suo marito che nella vita è un agricoltore.

Affari tuoi, 1 dicembre 2025: cosa è successo

La gara inizia tra gli applausi del pubblico in studio e la concorrente inizia i primi tiri con davanti a se il pacco numero 14. "Il numero 8 mi dice aprimi e quindi dico 8" con queste parole Sofia rompe il ghiaccio trovando 20mila euro. Due chiamate sfortunate eliminano subito dopo 50mila e 200mila e De Martino scherza con Jacopo: "E’ stato un piacere, arrivederci" dato che era stato lui a consigliare la moglie sulla scelta. Una boccata di ossigeno arriva grazie a tre chiamate blu che nascondono i premi di zero, 5 e 100 euro. Il Dottore fa squillare il telefono rosso e propone la prima offerta di 22mila euro. "Grazie Dottore ma per pagare i due mutui che abbiamo sulle spalle non bastano, andiamo avanti" con queste parole la coppia trita il primo assegno. Seguono altri due blu: 10 euro e poi 30mila.

"Jacopo dai se trovi un blu sei riabilitato al gioco" scherza De Martino con il compagno di Sofia invitandolo a consigliare nuovamente la moglie che lo ascolta e opta per il pacco 12. Ancora una volta il marito non porta bene purtroppo e chiama il pacco che contiene 300mila euro, valore più alto in palio nel quiz show di Rai 1.

Affari tuoi, Ballerina a muso duro: "Non sa giocare, fate entrare un altro"

A seguito della seconda scelta sfortunata del marito Herbert Ballerina sbotta e si rivolge a Jacopo senza filtri: "Allora non sai giocare, fate entrare un altro per favore" una frase simpatica per alleggerire il momento e donare un sorriso alla concorrente. A risollevare il morale ulteriormente arrivano in sequenza la chiamata del pacco nero che contiene solo 20 euro, poi 500 euro. Nonostante la determinazione della coppa fresca di matrimonio e il mantra cantato insieme a tutto il pubblico per invocare un pacco blu con due colpi si spacchettano i 100mila euro e i 15mila.

Il Dottore si rifà vivo attraverso la scelta delle carte propone un cambio a Sofia che decide di cambiare il suo pacco per il numero 1, data di nascita del loro cagnolino di nome Otto. La scelta si rivela giusta visto che il 14 con cui la concorrente ha iniziato conteneva solo 200 euro. "Ci stiamo difendendo e dobbiamo continuare in difesa" dice il conduttore a Sofia che opta per la prossima scelta trovando un blu da 20 euro nel 13. A questo punto della gara restano in gioco solo due pacchi rossi da 10 e 75mila e il Dottore decide di offrire 10mila euro scritti da Stefano De Martino sul solito assegno. L’offerta viene rifiutata e la coppia prova ad inseguire i due pacchi rossi rimasti trovando 50 euro e creandosi per la prima volta nella serata un vantaggio essendo rimasti in gioco solo Gennarino tra i blu e i 10 e 75mila ancora intatti. Sofia accetta nuovamente il cambio proposto e cede il pacco numero 1 per il 4, data di nascita di suo marito Jacopo. Ancora una volta il cambio è fortunato e Gennarino fa il suo ingresso in studio tra il solito entusiasmo generale. "Soldi sicuri" dice De Martino con l’ausilio del pubblico in coro visto che ora Sofia rimane con soltanto i due pacchi rossi in gioco. Il Dottore interpella la coppia chiedendo loro con quale cifra si accontenterebbero di andare a casa. Prima di rispondere Sofia fa i classici ringraziamenti di rito a tutti i componenti della redazione di Affari tuoi e poi dedica un pensiero ai suoi nonni commuovendosi: "Grazie perché hanno vissuto tutta la loro vita per noi."

I freschi sposi chiedono 42mila e 500 euro al Dottore che decide di accontentarli e cosi De Martino compila un nuovo assegno. La coppia decide di accettare la cifra e si accontenta di tornare a casa con un bottino importante. A giochi fatti il concorrente napoletano decide di rivelare dove sono nascosti i 75mila sognati, regalando un ulteriore nota positiva, infatti, marito e moglie scoprono di aver fatto bene ad accontentarsi visto che nel loro pacco avevano soltanto 10mila euro. Sorrisi e applausi accompagnano Sofia e Jacopo che fanno ritorno a Gallo con un buon bottino, ribaltando un inizio di partita difficoltoso.

