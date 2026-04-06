Affari Tuoi, De Martino show a Pasquetta, gufata clamorosa e Francesca sbotta: "Sto per svenire", poi l'apoteosi Affari Tuoi a Pasquetta, il racconto completo della puntata del 6 aprile: tensione, colpi di scena e finale a sorpresa per la concorrente della Toscana.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Serata di Pasquetta con festa finale ad Affari Tuoi, con Stefano De Martino ancora forte del successo degli ascolti della serata di Pasqua. Il game show condotto da Stefano De Martino ha infatti dominato la prima serata con 4.248.000 spettatori e il 25,6% di share, battendo la concorrenza diretta de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ferma al 24,2%. 24 ore dopo, le luci nello studio di Rai 1 tornano ad accendersi per una serata piena di colpi di scena, tensione e scelte coraggiose. Protagonista della puntata è Francesca, 26 anni, toscana, praticante notaio. "Sto svolgendo pratica notarile per poter acceder al concorso", racconta, spiegando anche le difficoltà economiche: "Per mantenermi faccio la lighiting designer in una discoteca, mi occupo delle luci". Proprio lì ha conosciuto Davide, il fidanzato che la accompagna in studio.

Affari Tuoi a Pasquetta, cosa è successo nella puntata del 6 aprile

La partita parte subito in salita: fuori i 200mila euro, ma anche pacchi "leggeri" che tengono Francesca in gioco. Il tabellone resta incerto e il Dottore tenta il primo affondo con 30mila euro. "Ok, ovviamente è una bella offerta, ma siamo ancora a metà quindi vado avanti". La concorrente non si lascia intimidire e costruisce piano piano una partita solida. I pacchi rossi restano numerosi e le offerte salgono: 35mila, poi 40mila euro. "Penso ai miei genitori che stanno guardando la puntata e dicono: perché non accetti? Ma un tiro lo farei ancora, quindi rifiuto". Il clima in studio si scalda, anche grazie ai momenti leggeri come lo "scarpombrello" di Herbert Ballerina. De Martino si lascia andare: "Partitone, stiamo andando alla grande".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il momento decisivo arriva nel finale. Dopo aver sfiorato il colpo grosso, Francesca riceve due docce gelate. Prima perde i 100mila, poi De Martino improvvisa uno siparietti che però col senno del poi si rivela una ‘gufata‘. Quando la concorrente toscana decide di rifiutare una proposta del Dottre, infatti, il conduttore si lancia in un pronostico ironico e un po’ azzardato:

"Giusto, anche perché stai per trovare i 10 euro. io l’ho già vista questa puntata, perché voi siete in diretta ma io sono registrato. Sarebbe stato davvero un peccato fermarsi"

Peccato che nel tiro successivo esce il pacco da 300mila euro. Francesca rimane quindi con 75mila, 50mila e 10 euro, una situazione molto meno rosea rispetto a prima. Francesca va in crisi e inizia a ragionare sulla possibilità di cambiare pacco, ma alla fine decide di arrivare in fondo col suo 16. Quindi chiede al fidanzato di chiamare l’ultimo pacco, quella che deciderà il loro showdowm conclusivo: "Mi sento male, apriamolo per favore, svengo", ironizza la concorrente chiedendo a De Martino di accelerare i tempi. La scelta è giusta, perché salta fuori l’ultimo pacco blu che mette Francesca nella situazione di chiudere la partita con due possibili vincite: 75mila e 50mila euro. L’ultima scelta da fare è su un possibile cambio pacco, ma Francesce e Davide sfidano il Dottore arrivando in fondo col loro pacco. Scelta giusta, perché Francesca torna a casa con 75 mila euro e De Martino esplode con gioia: "Partita perfetta, non avere sbagliato una mossa".

Potrebbe interessarti anche