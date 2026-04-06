Affari Tuoi, De Martino show a Pasquetta, gufata clamorosa e Francesca sbotta: "Sto per svenire", poi l'apoteosi
Affari Tuoi a Pasquetta, il racconto completo della puntata del 6 aprile: tensione, colpi di scena e finale a sorpresa per la concorrente della Toscana.
Serata di Pasquetta con festa finale ad Affari Tuoi, con Stefano De Martino ancora forte del successo degli ascolti della serata di Pasqua. Il game show condotto da Stefano De Martino ha infatti dominato la prima serata con 4.248.000 spettatori e il 25,6% di share, battendo la concorrenza diretta de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ferma al 24,2%. 24 ore dopo, le luci nello studio di Rai 1 tornano ad accendersi per una serata piena di colpi di scena, tensione e scelte coraggiose. Protagonista della puntata è Francesca, 26 anni, toscana, praticante notaio. "Sto svolgendo pratica notarile per poter acceder al concorso", racconta, spiegando anche le difficoltà economiche: "Per mantenermi faccio la lighiting designer in una discoteca, mi occupo delle luci". Proprio lì ha conosciuto Davide, il fidanzato che la accompagna in studio.
Affari Tuoi a Pasquetta, cosa è successo nella puntata del 6 aprile
La partita parte subito in salita: fuori i 200mila euro, ma anche pacchi "leggeri" che tengono Francesca in gioco. Il tabellone resta incerto e il Dottore tenta il primo affondo con 30mila euro. "Ok, ovviamente è una bella offerta, ma siamo ancora a metà quindi vado avanti". La concorrente non si lascia intimidire e costruisce piano piano una partita solida. I pacchi rossi restano numerosi e le offerte salgono: 35mila, poi 40mila euro. "Penso ai miei genitori che stanno guardando la puntata e dicono: perché non accetti? Ma un tiro lo farei ancora, quindi rifiuto". Il clima in studio si scalda, anche grazie ai momenti leggeri come lo "scarpombrello" di Herbert Ballerina. De Martino si lascia andare: "Partitone, stiamo andando alla grande".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il momento decisivo arriva nel finale. Dopo aver sfiorato il colpo grosso, Francesca riceve due docce gelate. Prima perde i 100mila, poi De Martino improvvisa uno siparietti che però col senno del poi si rivela una ‘gufata‘. Quando la concorrente toscana decide di rifiutare una proposta del Dottre, infatti, il conduttore si lancia in un pronostico ironico e un po’ azzardato:
"Giusto, anche perché stai per trovare i 10 euro. io l’ho già vista questa puntata, perché voi siete in diretta ma io sono registrato. Sarebbe stato davvero un peccato fermarsi"
Peccato che nel tiro successivo esce il pacco da 300mila euro. Francesca rimane quindi con 75mila, 50mila e 10 euro, una situazione molto meno rosea rispetto a prima. Francesca va in crisi e inizia a ragionare sulla possibilità di cambiare pacco, ma alla fine decide di arrivare in fondo col suo 16. Quindi chiede al fidanzato di chiamare l’ultimo pacco, quella che deciderà il loro showdowm conclusivo: "Mi sento male, apriamolo per favore, svengo", ironizza la concorrente chiedendo a De Martino di accelerare i tempi. La scelta è giusta, perché salta fuori l’ultimo pacco blu che mette Francesca nella situazione di chiudere la partita con due possibili vincite: 75mila e 50mila euro. L’ultima scelta da fare è su un possibile cambio pacco, ma Francesce e Davide sfidano il Dottore arrivando in fondo col loro pacco. Scelta giusta, perché Francesca torna a casa con 75 mila euro e De Martino esplode con gioia: "Partita perfetta, non avere sbagliato una mossa".
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, De Martino stavolta delude: manca lo show. Botto pasquale tra gli sbadigli
La puntata di sabato 4 aprile è senza fronzoli ma con un finale positivo: Andrea sfi...
Affari tuoi, la puntata non decolla e De Martino sbotta: "Cambiamo qualcosa". Poi la vincita a sorpresa
Nella nuova puntata del 30 marzo giocano Simona e papà Giustino, che sul finale salv...
Affari tuoi, De Martino cambia scaletta a causa di Martina Miliddi: "Arrivano telefonate". Ma la serata è un disastro
Nella nuova puntata del 29 marzo c'è Emanuela che parte male e finisce peggio con ze...
Affari tuoi, Antonio mette a rischio la partita e De Martino invoca il notaio: "È regolare?". Poi la beffa
Nella nuova puntata del 11 marzo giocano Antonio e i figli, che partono in quinta ma...
Affari Tuoi, Nicolò (in lacrime) sa di avere 300mila euro ma crolla: “C’è rancore”, De Martino scioccato
Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 19 marzo 2026: Nicolò si ferma a 40mi...
Affari tuoi, De Martino in panchina e Martina Miliddi al telefono con il Dottore (conquistato): "Sei meglio di lui"
Nella nuova puntata del 12 marzo gioca Giulia, che parte malissimo ma salva la pelle...
Affari tuoi, Maria esagera e De Martino sbotta: "Annulliamo la partita?". Poi la (mini) vincita finale
Nella nuova puntata del 13 marzo giocano Maria e Marco che fanno un disastro e torna...
Affari Tuoi, partita ribaltata (due volte) per Iside: che gaffe da De Martino, ma si salva in extremis
Nella puntata del 28 marzo di Affari Tuoi, Iside fa un errore clamoroso, ma salva la...