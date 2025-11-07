Affari tuoi, Stefano (in lacrime) non cede alla paura e vince una somma da batticuore. E' festa sui social: "Commovente" Nel corso della puntata di Affari tuoi, partita fortunata per Stefano che decide di non cambiare il pacco e vince 75.000 euro

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno venerdì 7 novembre 2025, a sfidare il Dottore è Stefano, concorrente della regione Emilia Romagna e di professione artigiano, che gioca con il pacco numero 9 ed è accompagnato in studio dalla compagna Simona, che lavora insieme a lui. Ecco cosa è successo nella puntata del 7 novembre 2025 di Affari Tuoi.

Affar i tuoi 7 novem bre 2025: cosa è successo nella puntata

La partita inizia con i primi tiri, escono 30.000 euro, 15.000 euro, 0 euro, 100.000 euro. Stefano sceglie poi il pacco numero 16 che contiene 10 euro e ancora il pacco numero 6 che contiene Gennarino. Arriva la chiamata del Dottore che offre 32.000 euro. "Non è male ma rifiutiamo l’offerta", dice Stefano. Prosegue la partita, vanno via 1 euro, 50 euro, 200.000 euro. Il Dottore interviene di nuovo offrendo 20.000 euro. Stefano ci ragiona su: "Io andrei avanti". La coppia rifiuta l’offerta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La partita prosegue, escono prima i 5 euro e poi la batosta con i 300.000 euro. Subito dopo, vengono eliminati i 5.000 euro. Nuova chiamata del Dottore che offre 7.000 euro: "Prefer isco andare avanti, ce la giochiamo e ci proviamo", è la decisione di Stefano che tritura l’assegno. Subito dopo escono 20. 000 euro, poi 100 euro, 10 euro , 10.000 euro. Il Dottore interviene di nuovo offrendo 10.000 euro. "Sono comunque tanti soldi ma io punto ad una cifra più alta. Abbiamo nostra figlia Evita che si diploma e vorrebbe intraprendere un percorso di studi più impegnativo e quindi dovrà trasferirsi".

Stefano e la compagna rifiutano l’offerta. "C’è un numero il 5 che non ho mai considerato. Quando sono arrivato al provino mi hanno assegnato questo numero e mi ha entusiasmato e l’ho tenuto fino ad adesso per quello", dice Stefano scegliendo il pacco numero 5 che contiene 200 euro. Il Dottore mette davanti la coppia ad una scelta ardua, offerta o cambio. Stefano pesca la carta del cambio: "Il 13 è il numero del compleanno di Simona mentre il 3 è il numero preferito di nostra figlia. Preferisco però tenere il pacco", dice Stefano.

"Visto che il Dottore fa leva sulle vostre sensibilità ora devi fare una scelta, o apri il 3 o tieni il 13 sapendo dell’importanza che tu dai a quel numero o lo apri e lo affronti e in questo caso disarmi un po’ il Dottore", suggerisce De Martino. Stefano decide di aprire il pacco numero 13 che contiene 500 euro. Interviene di nuovo il Dottore che offre 26.000 euro. La faccenda per Stefano diventa difficile ma decide di rifiutare l’offerta. "Hai scelto di rifiutare l’ultimo cambio e l’ultima offerta e nel pacco numero 9 questa sera ci sono 75.000 euro". Grandi emozioni in studio per questo gran finale di puntata. Stefano e la compagna si abbracciano emozionati.

Le reazioni sui social

Come sempre, dopo la puntata di Affari tuoi del 7 novembre 2025, non mancano le polemiche/reazioni sui social: "Complimenti a Stefano e Simona, bella partita", "Ho pianto pure io", "Bravo si è meritato di vincere", "Bravissimoooooo", "Ha vinto….è stato commovente", "Bravi sono felice, di solito l’Emilia Romagna è una regione sfortunata", "Bravissima coppia, sono contenta della vittoria, mi ha commossa vederlo piangere".

Potrebbe interessarti anche