Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 25 giugno: De Martino cambia (e Gerry Scotti festeggia) Altre trasformazioni nel palinsesto Rai e nella programmazione di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Ad avere la meglio è Gerry Scotti

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Ancora grandi cambiamenti per il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino e che attira ogni volta l’attenzione di numerosi telespettatori. Per via dei Mondiali di Calcio, il programma di Rai 1 sta infatti subendo diverse trasformazioni, a partire dalle puntate cancellate e dal cambio orario. Anche stasera 25 giugno, la Rai ha deciso di fare un ennesimo cambio di rotta per De Martino e ad avere la meglio è – ancora una volta – Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, a cui partecipa anche Samira Lui.

A che ora va in onda la puntata di Affari Tuoi stasera 25 giugno

Il palinsesto Rai ha messo in atto una nuova rivoluzione nella programmazione di stasera 25 giugno. Alle ore 22 va infatti in onda il prepartita di Ecuador – Germania, trasmessa appunto dopo il game show di Stefano De Martino. Per questo motivo, com’è stato menzionato da Guida Tv Rai Play, l’appuntamento con il programma dei pacchi termina oggi alle ore 21.25.

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Si tratta in realtà di un netto anticipo rispetto alla chiusura tradizionale, che avviene solitamente dopo le 21.35, spesso a ridosso delle 22. Una decisione presa per dare spazio ai Mondiali di calcio che, nonostante l’assenza dell’Italia, sta comunque catturando l’interesse di migliaia di persone, tutte incollati al piccolo schermo ogni giorno per seguire i vari match in programma.

Questo cambiamento fa sì che per Gerry Scotti possa esserci un po’ di respiro. Il conduttore di Canale 5 è infatti il competitor principale di Stefano De Martino e, con la chiusura anticipata di Affari Tuoi, ha ora la possibilità di restare in onda – senza di lui sulla rete Rai – con la seconda parte de La Ruota della Fortuna. In questo modo, gli ascolti potrebbero ancor di più balzare alle stelle.

La programmazione di Affari Tuoi nei prossimi giorni

Il programma di Stefano De Martino terminerà, per questa stagione televisiva, il 19 luglio 2026. Pare infatti che sia stato slittato proprio perché ci siano stati diversi stop in questo periodo, tutti per via dei Mondiali di calcio. Il palinsesto di Rai 1 ha quindi annunciato quali saranno i prossimi cambiamenti messi in atto per la programmazione del game show. Ecco il calendario con gli stop:

Giovedì 25 giugno: Affari Tuoi va in onda;

Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Norvegia-Francia, ore 21:00);

Sabato 27 giugno: Affari Tuoi va in onda;

Domenica 28 giugno: Affari Tuoi non va in onda (sedicesimi di finale).

Dopodiché, il programma del pre-serale di Rai 1 potrà tornare regolarmente in onda, fino all’ultimo giorno prima della pausa estiva.

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