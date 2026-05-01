Affari Tuoi, boato in studio e De Martino si spaventa: “Che è successo?!”, l'incidente in diretta Cosa è successo nella puntata del 1 maggio, dal finale beffardo della partita di Alessia all'imprevisto in studio durante la serata.

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Serata ricca di colpi di scena ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, in onda il 1° maggio. Tra ironia, momenti di tensione e decisioni cruciali, la concorrente Alessia ha vissuto una partita altalenante conclusa con un finale beffardo. A rendere la puntata ancora più imprevedibile, un piccolo imprevisto con una telecamera durante la puntata che ha causato qualche attimo di spavento in studio. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di venerdì 1° maggio 2026

Alessia, 27 anni, dalla provincia di Como, assistente esecutivo e pacchista da 22 puntate, gioca con il pacco numero 11, accompagnata dal fidanzato Simone. "Ci siamo conosciuti a una partita di calcetto, ci siamo visti e poi lei mi ha cercato su Instagram". "Sono cose che capitano", commenta Stefano De Martino, mentre Herbert Ballerina ironizza: "A me no… ma non sono sul mercato". "E Lucia ha fatto un affare con te", scherza De Martino riferendosi alla fidanzata storica di Ballerina. "Ma quando ho conosciuto Lucia mandavamo i telegrammi", chiosa il comico.

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La partita si apre subito con tre chiamate pesanti: esce lo zero, poi il pacco da 300mila euro e quello da 200mila. Il clima resta però leggero anche grazie al nuovo spazio comico del "vocaVolario" di Herbert Ballerina, che sostituirà una volta a settimana il pacco dell’invenzione del giorno:

Dato che siamo checché se ne dica siamo la Rai, dobbiamo fare il servizio pubblico, alzare il grado culturale, quindi una volta alla settimana da oggi Herbert ci dirà l’etimologia di una parola di un vocabolario che il suo, che io rinominato vocaVolario, perché sarà sicuramente una cavolata.

Quando il comico definisce "banda larga" come "un gruppo di musicisti in sovrappeso", però, De Martino sconfortato non trattiene la reazione: "Ma questa è peggio dell’invenzione… noi pensavamo di migliorare. Invece è sempre peggio".

Nel frattempo, Alessia decide di cambiare pacco, passando dall’11 al 6: scelta vincente, visto che quello lasciato conteneva appena 50 euro. Il Dottore prova a chiudere più volte con offerte da 30mila euro, ma la concorrente è determinata: "Sono venuta qui per giocare".

Il momento più surreale arriva quando viene eliminato il pacco da 300mila euro. Subito dopo, un forte rumore fuori campo interrompe la partita: Alessia sobbalza visibilmente, mentre De Martino, spiazzato, commenta: "Che è caduto?" e poi aggiunge ironicamente: "Dallo sconforto si è smontata anche la telecamera".

Arrivati alle fasi finali, restano in gioco 100mila euro e pochi pacchi blu. Alessia resiste fino allo showdown con due opzioni: 100mila euro e 200 euro. Il Dottore offre 33mila euro. Alessia riflette ad alta voce: "Partiamo dal presupposto che non ho delle mani particolarmente fortunate… devo essere onesta e pragmatica", e accetta. De Martino approva: "Scelta condivisibile". Ma il finale è crudele: con quell’offerta di cambio pacco era una trappola del Dottore. Nel suo pacco, infatti, Alessia aveva 100mila euro.

Affari Tuoi, le prossime soste di De Martino

Impegnato in una serratissima battaglia degli ascolti con La Ruota della Fortuna, Affari Tuoi quest’anno sta osservando un calendario serratissimo con puntate in onda anche nei giorni festivi (così come fa Gerry Scotti). Così si spiega la puntata in onda oggi 1 maggio, la Festa del Lavoratori, e quella che sarà trasmessa il 2 giugno nel giorno della Festa della Repubblica. Da qui al termine della sua stagione televisiva al timone del gioco dei pacchi (l’ultima puntata è prevista per il 19 luglio 2026), De Martino dovrebbe saltare solo due serate, quelle di venerdì 3 e martedì 7 giugno, quando l’Italia di calcio sarà impegnata contro Lussembrugo e Creta, in due amichevoli trasmesse in diretta su Rai 1.

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