Affari Tuoi, Martina Miliddi lascia De Martino a bocca aperta, ma il web lo boccia: “Manca l’entusiasmo” Nella puntata del 9 settembre 2026, Serena conquista la prima maxi-vincita della stagione ma sul web appaiono le prime critiche: ecco cosa è successo.

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Una partita ricca di colpi di scena, tra pacchi pesanti che volano via, offerte del Dottore rispedite al mittente e una scelta finale che tiene tutti con il fiato sospeso. Nella puntata di mercoledì 9 settembre 2026 di Affari Tuoi, la quarta della nuova stagione, è Serena dalla Calabria a sedersi al fianco di Stefano De Martino per affrontare la sua personalissima sfida contro il Dottore. Una serata che, dopo le difficoltà delle prime puntate, regala finalmente al game show di Rai1 la prima vincita cospicua della stagione.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 9 settembre: gioca Serena dalla Calabria

Si riaccendono i riflettori nel nuovo studio milanese di Affari Tuoi. Dopo la serata beffarda vissuta da Gianluigi, arriva il turno della pacchista Serena dalla Calabria, in studio da ben 26 puntate, pronta a giocare con De Martino per affrontare la sua personalissima sfida contro il Dottore. Serena viene da Mormanno, in provincia di Cosenza, è una farmacista ed è accompagnata dal fratello Antonio, organizzatore di eventi e guida rafting. Per la sua partita sceglie il pacco numero 1.

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La partita comincia nel migliore dei modi, con Serena che nei primi tiri elimina soltanto pacchi blu e cifre basse. Poi arriva la prima doccia fredda, con tanto di siparietto tra De Martino ed Herbert. Quando Serena indica il prossimo pacco da aprire, il comico si lancia in uno spericolato esperimento di telepatia provando a indovinare quanto contiene. "Qui c’è un 100 euro", dice con certezza. Peccato che nel pacco ci siano 200mila euro, facendo esplodere De Martino: "Io lo sapevo, è un cretino, mi dispiace".

Nel frattempo, dal tabellone sono già saltati 1 euro, 50mila, 20 euro, 5 euro, 75 euro e 200mila euro. Serena però non demorde e continua a credere nel proprio pacco: "Secondo me nel mio pacco ci sono soldi". Proprio per questo decide di rifiutare prima un cambio pacco e poi anche i 25mila euro offerti dal Dottore. Arriva quindi l’immancabile esibizione di Martina Miliddi, che questa volta appare in studio con un sensualissimo vestito total black a borchie. Non sfugge nemmeno un’inquadratura ravvicinata di De Martino, pizzicato mentre osserva la ballerina con sguardo incantato. Ballerina commenta: "Brava! Martina, direttamente dalla Scala di Milano", giocando sul trasferimento di Affari Tuoi, che da quest’anno ha lasciato Roma per trasferirsi a Milano.

Subito dopo, però, arriva un’altra mazzata per Serena: la concorrente perde il pacco massimo da 300mila euro. "La situazione si complica", osserva De Martino.

A questo punto Serena decide di cambiare strategia e accetta la seconda proposta di cambio pacco del Dottore. Lascia l’1 e prende il numero 9: "Forse mi vuole aiutare", dice. La scoperta successiva le dà ragione solo a metà: nel pacco appena abbandonato c’erano infatti appena 200 euro.

Serena continua a rifiutare le successive proposte del Dottore e arriva così al rush finale con due rossi, da 100mila e 20mila euro, e un solo pacco blu da 50 euro. La situazione diventa ancora più favorevole quando la calabrese pesca proprio l’ultimo pacco blu. "Soldi sicuri", urla De Martino, rispolverando lo slogan lanciato da Amadeus ai tempi della sua conduzione di Affari Tuoi. Restano dunque in gioco 100mila e 20mila euro. Il Dottore mette sul piatto 50mila euro, ma questa volta Serena si trova davanti a una scelta tutt’altro che semplice. La concorrente si commuove e racconta: "Io sono una ragazza determinata, sono andata sempre fino in fondo nella mia vita. Ma avere in mano un assegno così è troppo emozionante". Poi aggiunge:

"Vengo da una famiglia di lavoratori, so il valore dei soldi e dei sacrifici"

Sembra ormai orientata ad accettare l’assegno, ma proprio nel momento decisivo arriva il colpo di scena. Serena cambia idea, straccia l’offerta e decide di andare fino in fondo con il proprio pacco. Una scelta coraggiosa che, questa volta, viene premiata. Nel pacco di Serena ci sono infatti 100mila euro. In studio può così esplodere la festa per la prima grande vincita di questa stagione di Affari Tuoi.

Ascolti tv, Affari Tuoi parte in salita contro La Ruota della Fortuna

La festa in studio non cancella però le difficoltà sul fronte degli ascolti. Il ritorno di Affari Tuoi dopo la pausa estiva si sta infatti rivelando una partenza in salita, con il programma di Stefano De Martino sempre battuto da La Ruota della Fortuna nelle prime tre serate della nuova stagione.

Domenica 6 settembre La Ruota della Fortuna ha conquistato il 25,3% di share, contro il 22,4% di Affari Tuoi. Lunedì 7 settembre il divario è aumentato: 25,2% per Gerry Scotti contro il 20,5% di De Martino. Martedì 8 settembre, infine, La Ruota ha chiuso al 23,2%, mentre Affari Tuoi si è fermato al 18,9%. Una rincorsa che parte dunque in salita anche per una ragione precisa: Scotti arriva alla sfida forte del vantaggio accumulato durante l’estate. La Ruota della Fortuna è infatti rimasta in onda senza andare in vacanza, continuando a presidiare l’access prime time proprio mentre Affari Tuoi si fermava a metà luglio. Su Rai1 è arrivata L’Eredità Summer, che però non è riuscita a carburare sul fronte degli ascolti. Scotti, al contrario, ha avuto modo di mantenere e consolidare la propria platea giorno dopo giorno. De Martino si trova quindi ora davanti alla missione più difficile: recuperare il terreno perso durante l’estate e riportare Affari Tuoi a giocarsi testa a testa con La Ruota della Fortuna per la leadership dell’access prime time.

Affari Tuoi, sui social iniziano le critiche: "Sembra che manchi l’entusiasmo"

Se sul fronte della partita Serena regala finalmente una soddisfazione ad Affari Tuoi, sui social cominciano invece a comparire alcune perplessità sulla nuova edizione. Per la prima volta nell’era De Martino, infatti, le critiche sembrano diventare più frequenti, con diversi spettatori che raccontano di percepire qualcosa di diverso rispetto alle passate stagioni. Secondo alcuni utenti del social X, il gioco dei pacchi sarebbe partito in tono minore e anche il nuovo studio milanese, più grande e dispersivo rispetto al Delle Vittorie, potrebbe aver contribuito a modificare l’atmosfera del gioco.

"C’è qualcosa che non mi convince in queste nuove puntate, sembra che manchi l’entusiasmo a tutti, pubblico concorrenti e pure a Stefano", osserva uno spettatore. Un altro invita invece a cambiare registro: "beh dai diamo un po’ di BRIO a ste puntate". Tra i commenti torna anche il confronto con la vecchia casa romana di Affari Tuoi: "S’è perso qualcosa di atmosfera, di sentimentale che c’era nelle puntate registrate dal Delle Vittorie però … Sarà che sono le prime dagli studi di Milano". Non manca nemmeno chi mette in discussione alcune delle novità introdotte nel programma: "premetto che amo Stefano ed il suo modo di condurre ma devo proprio dire che la direzione che ha preso Affari Tuo nn mi sta piacendo, mi piacerebbe tornasse alla versione del suo primo anno di conduzione, il contropacco poi, anche no, ma nemmeno i balletti del pacco 0".

Nel mirino finiscono anche i momenti più spettacolari e ironici del nuovo corso: "Ma al pubblico piacciono ste scene oggettivamente demenziali ? Al pubblico pare di no, visto il calo continuo. Questo è il varietà promesso col nuovo studio?". E c’è chi sembra ancora più netto: "premesso che lo guardo perché sono obbligato devo dire che il programma si è ulteriormente annacquato". Un altro spettatore sintetizza così il proprio malcontento: "questo gioco sta diventando sempre piu monotono lento ripetitivo :…", mentre qualcuno arriva a chiedersi: "Insomma i pacchi hanno stufato?".

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