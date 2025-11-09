Affari Tuoi, puntata storica: 600mila euro bruciati in un attimo. De Martino (incredulo) se la prende col programma Nella puntata del 9 novembre 2025, Sebastiano perde 300mila euro due volte e torna a casa a mani vuote, ma conquista tutti con il suo cuore.

Una puntata intensa, piena di colpi di scena e di emozioni contrastanti quella andata in onda domenica 9 novembre 2025 su Rai 1. "Affari Tuoi", il game show condotto da Stefano De Martino, ha regalato al pubblico un mix di ironia, tensione e grande umanità, ma anche una delle partite più incredibilmente sfortunate di questa stagione. Protagonista assoluto: Sebastiano dal Veneto, accompagnato dalla compagna Aurora. I due stanno insieme da cinque anni e la loro storia, raccontata con tenerezza e ironia dal concorrente, ha subito conquistato il pubblico: "Finito il lockdown un mio collega mi ha invitato a bere un prosecchino, fuori dal locale c’era lei con una amica e ho perso la testa. L’ho corteggiata per 5 mesi, mi ha fatto sudare", ricorda Sebastiano. "E stai ancora sudando", scherza De Martino, notando la fronte lucida del concorrente per l’emozione.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 9 novembre

La partita inizia con un buon ritmo: 4 blu e 2 rossi eliminati (tra cui 50mila e 75mila euro), ma il tabellone resta ancora interessante. Il Dottore propone la classica scelta: "Offerta o cambio?". Sebastiano, deciso, sceglie il cambio e lascia il suo pacco 17 per il numero 9.

"Credo che la fortuna sia cieca ma la sfortuna ci vede molto bene. Credo che la sfortuna mi abbia guardato alla ruota e ho voluto stravolgere la partita", spiega convinto. Ma la decisione si rivela fatale: il pacco 17 conteneva 300mila euro, il premio massimo. "Secondo me te ne penti", aveva intuito De Martino. E aveva ragione. Il gelo cala nello studio, ma Sebastiano non si abbatte: "Non è sempre estate, va bene, ci sono ancora belle cifre, non è il momento di scoraggiarsi". Herbert Ballerina si alza e con un fazzolettino gli tampona la fronte. "Ora manteniamo i nervi saldi", avverte De Martino.

Poco dopo, un colpo di scena storico: Sebastiano pesca il pacco nero, che incredibilmente conteneva un secondo premio da 300mila euro. È la prima volta nella storia del gioco che nel tabellone compaiono due pacchi da 300mila euro. E Sebastiano, con amara ironia, commenta: "E sono riuscito a giocarmeli tutti e due".

Il Dottore gli offre 20mila euro, ma Sebastiano rifiuta. "Sono qui per giocare e arrivare fino alla fine. Io e la mia compagna abbiamo un obiettivo comune: Aurora tanti anni fa ha perso la mamma, era una ragazzina, è stata portata via da un tumore. Io vorrei donare a una associazione oncologica buona parte di quello che porto a casa perché vorrei aiutare".

La partita prosegue tra cambi, offerte e scelte coraggiose: il Dottore arriva a proporre 25mila, poi 30mila e infine 35mila euro, ma Sebastiano non cede mai. "Io finché vedo quelle cifre in palio non mollo, sono grosso e ho le spalle larghe, vado fino in fondo".

Sebastiano cuore d’oro: flop con standing ovation

A tre pacchi dalla fine, restano 200mila, 30mila e 100 euro. Ma la fortuna gli volta definitivamente le spalle: apre proprio il pacco da 200mila euro. L’ultimo cambio proposto dal Dottore lo tenta, ma Sebastiano decide di restare fedele al suo numero, il 9, legato a una data speciale. "Il 9 agosto è la data di nascita mia e della mamma di Aurora, ci ho creduto fino alla fine. Ho provato a fregare il Dottore, volevo fare io il Burattinaio ma non ce l’ho fatta. Ho sbagliato qualche mossa ma come si dice: ‘Non piangere perché è finita ma ridi perché è successo’. Sono testone, ho detto che vado fino alla fine. 30mila euro sono tanti e vorrei donarli completamente. Grazie di tutto, ma andiamo fino in fondo". Quando apre il pacco numero 9, la sentenza è amara: dentro ci sono 100 euro. "Questo gioco a volte sa essere davvero crudele", commenta un De Martino visibilmente dispiaciuto. Sebastiano torna a casa a mani vuote, ma conquista tutti con la sua generosità e con un’umanità rara. In una puntata che entrerà nella storia del programma, il concorrente veneto si è distinto non per la fortuna, ma per il cuore. Proprio per questo il pubblico gli rende l’onore di una standing ovation concessa poche volte ai concorrenti.

