Affari Tuoi, De Martino 'stritolato' da Belen e Montalbano: "Quante chiacchiere inutili". E Angelica spreca una fortuna La concorrente molisana cambia due volte pacco e vive un finale beffa, sul web ancora proteste per il finale tirato per le lunghe: cosa è successo nella puntata del 28 ottobre.

Una nuova puntata di Affari Tuoi ha animato la prima serata di Rai1, confermando il successo del format condotto da Stefano De Martino, capace di alternare leggerezza e tensione in un gioco che resta tra i più amati dal pubblico. Martedì 28 ottobre la protagonista è stata Angelica, rappresentante del Molise, ispettore della Guardia di Finanza, affiancata dalla madre Roberta, ispettore di Polizia. Una coppia affiatata, decisa e ironica, che ha dato vita a una partita intensa, fatta di colpi di scena e scelte istintive.

Curiosa coincidenza della serata: mentre De Martino era ancora in onda con i pacchi su Rai1, su Rai2 cominciava Belve, con ospite proprio Belén Rodríguez, sua ex moglie. Una sovrapposizione che non è passata inosservata agli spettatori, pronti a commentare l’incrocio televisivo più curioso della settimana.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 27 ottobre

Angelica ha iniziato la partita con decisione, eliminando al primo colpo il pacco nero da 10.000 euro. Poi una sequenza di tiri alternati: via i pacchi da 10 euro, 100 euro, 15.000 euro, 20.000 euro e 200 euro, mantenendo in gioco cifre importanti come 75.000 euro, 100.000 euro, 200.000 euro e 300.000 euro. Il Dottore, dopo il primo blocco, le ha offerto 38.000 euro, ma Angelica ha rifiutato: "Vorrei comprare casa a Pescara e realizzare il sogno di mia madre, una casa al mare. Ma questa cifra non basta", ha detto prima di tritare l’assegno.

Poi la svolta: con i tiri successivi ha eliminato i pacchi da 200.000 euro, 50 euro e 10.000 euro, restando con un tabellone meno molto rassicurante. Nuova offerta da 38.000 euro, nuovo rifiuto. Ma subito dopo è arrivato il colpo più duro: il pacco da 300.000 euro fuori gioco. Il Dottore le ha proposto allora un cambio, che Angelica ha accettato lasciando il pacco n. 4 per il n. 11. Decisione azzeccata a metà: il suo vecchio pacco conteneva appena 5 euro, ma poco dopo ha perso anche i 75.000 euro.

Le offerte sono scese a 15.000 euro, poi a 20.000 euro, entrambe rifiutate. Dal Dottore, quindi, è arrivata una nuova proposta di cambio pacco. Angelica tra lo stupore generale ha accettato, scegliendo il 16 al posto dell’11, nonostane poco prima si era detta sicura che in quest’ultimo pacco ci fosse un rosso pesante. Poco dopo, con l’ultimo tiro, ha eliminato i 50mila euro, restando in gioco con soli 20 euro e 100mila euro. Quando il Dottore ha messo sul piatto 33.000 euro, Angelica ha tentennato. "Ho cambiato perché mia madre è un po’ sensitiva", ha spiegato, "mi ha detto che il 16 sarebbe stato un numero da tenere". Dopo un ultimo sguardo alla madre, ha accettato. Il pacco numero 16, però, conteneva proprio i 100.000 euro.

La vittoria agrodolce di Angelica

Angelica è uscita dallo studio con 33.000 euro. Non la somma che sognava, ma comunque un bottino concreto. "Con 33.000 euro non compro casa, ma è un inizio", ha commentato con la voce incrinata, tra sollievo e rimpianto. Il pubblico ha applaudito a lungo, mentre De Martino, empatico come al solito, le ha rivolto parole di incoraggiamento: "Hai giocato con coraggio e cuore".

Le reazioni social, tra sfottò a De Martino e l’evento Belen

Sui social la puntata è stata un fiume di commenti. Tanti hanno scherzato sul curioso incrocio tra ex coniugi Rai: "Passare da Ste su #affarituoi a Belén su #belve e mi sembra di tornare a dieci anni fa." Altri si sono schierati con la madre di Angelica, sottolineando l’ironia della "preveggenza" non ascoltata: "Hai la mamma veggente e non le credi fino in fondo. Scelta Incomprensibile, complimenti." Non sono mancati i commenti divertiti sulle decisioni della concorrente: "So convinta di avere 100.000 nell’11 e poi lo cambia. Questa ha molte idee e pure confuse."

Ma gran parte dei messaggi si è concentrata su De Martino, accusato da qualcuno di esagerare con la suspense per allungare oltremodo la puntata di Affari Tuoi per questioni relative alla guerra degli ascolti con La ruota della Fortuna. Molti spettatori sintonizzati su Rai 1, infatti, erano smaniosi di seguire la puntata de Il commissario Montalbano, altri invece erano pronti a sintonizzarsi su Rai per seguire Belen a Belve: "Stefano non ammorbarci pure tu con sto riassunto #affarituoi sono le 21:40 che rot-tu-ra di pa*** che stai diventando", "Quante chiacchiere inutili", "Affari tuoi non lo sopporto più: è tardi e fa pure i riassunti!", "Riassunto della puntata: Stefano in questa parte finale sembra Maria De Filippi che racconta le storie a C’è posta per te", "Affari tuoi e la manciata di secondi, Stefano aspetto Montalbano smuoviti", "Sul finale De Martino comincia ad essere un po’ pesantuccio", "passare da ste su #affarituoi a belen su #belve e mi sembra di tornare a dieci anni fa", "State abusando della nostra pazienza #affarituoi basta"

