Affari Tuoi, “Il Dottore ha fatto il regalo”: maxi-vincita di Natale tra lacrime e polemiche
La concorrente del Veneto (con un metodo ‘speciale’) beffa il Dottore nella puntata speciale del 25 dicembre: quanto ha vinto e cosa è successo.
La puntata di Affari Tuoi del 25 dicembre si è confermata uno degli appuntamenti più vivaci e imprevedibili delle feste. Tra ironia, momenti di tensione e un finale da brividi, lo speciale di Natale condotto da Stefano De Martino ha regalato al pubblico una partita ricca di emozioni, culminata con una vincita importante e una chiusura in pieno spirito festivo.
Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 25 dicembre:
Protagonista della serata è Emanuela, concorrente del Veneto e bodypainter. De Martino introduce subito la sua professione con una battuta al vetriolo:
«La sua arte è particolare, tende a mimetizzare i suoi soggetti con la natura. Non riesci a farlo anche con Herbert? Questa tua arte sposa anche un mio desiderio: di non vederlo più. Se tu me lo fai tutto a mattoni io me lo metto lì dietro così almeno lo sento solo, risolviamo uno dei due problemi».
Emanuela è accompagnata in studio dalla sorella Erika, mamma di due ragazze e impiegata in un’azienda di moda. Immancabile anche Herbert Ballerina, che si presenta con una delle sue classiche freddure: "Sono Herbert e lavoro in una spa, sono spacciatore". De Martino, tra le risate generali, si "inginocchia" metaforicamente davanti al pubblico: "Io vi chiedo scusa in ginocchio, mi cospargo il capo di cenere ma soprattutto… buon Natale".
La partita entra subito nel vivo con l’apertura dei primi pacchi: escono 500 euro, 20mila euro, il pacco nero (che conteneva 75 euro), 20 euro, 75mila euro e, subito dopo, anche il premio massimo di 300mila euro. Il Dottore propone il primo cambio e Emanuela accetta, lasciando il pacco 6 per il 7. Poco dopo apre l’ex pacco, scoprendo che conteneva quello assegnato alla mascotte Gennarino.
La concorrente decide poi di affidarsi a un metodo tutto suo: sceglie alcuni pacchi a occhi chiusi, muovendo le mani per "captare energie calde o fredde". I risultati sembrano darle ragione e De Martino, stupito, commenta: "Questo metodo sta funzionando". Arriva la seconda offerta del Dottore: 30mila euro. Emanuela rifiuta senza esitazioni: "Sono tanti soldi, ma io ci sono ancora i 200mila che secondo me sono nel mio pacco. Li trito". La partita prosegue tra eliminazioni importanti e nuove gag, come quella di De Martino che imita Giucas Casella urlando "Guardami! Guardami! Chain, chain, chain!", spaventando una pacchista e scatenando le risate dello studio. Non manca il momento Lotteria Italia, con Herbert Ballerina in fascia tricolore e occhiali natalizi. Quando De Martino gli sfiora gli occhiali con una penna, il comico esclama: "Stai attento che non c’è la lente! Mo’ mi ciecavi".
Con otto pacchi rimasti (tre blu e cinque rossi, tra cui 200mila e 100mila euro), il Dottore propone un nuovo cambio. A sorpresa, Emanuela accetta di nuovo:
"C’è un metodo", assicura, scegliendo il pacco numero 8. La partita diventa sempre più "interessante", come sottolinea lo stesso Dottore, che torna a offrire 30mila euro. Anche questa volta la concorrente dice no.
Il metodo di Elena e la maxi-vincita da 70mila euro
Dopo ulteriori eliminazioni e un terzo cambio pacco, Emanuela arriva al bivio finale con due sole possibilità: zero euro o 200mila euro. "Che partita, ragazzi", esclama De Martino. La concorrente veneta, quindi, fa una rivelazione: "Me l’ero sognato questo finale". Il Dottore, dopo aver consultato l’archivio storico, mette sul piatto 70mila euro, la stessa cifra offerta in una puntata di ottobre con identico finale. La tensione sale: "È difficilissimo, sento di avere 200mila ma questi 70mila sono sicuri", dice Emanuela, scoppiando poi in lacrime. De Martino la rassicura con dolcezza: "È la tensione".
Per l’ultima volta, quindi, la concorrente prova il suo metodo: occhi chiusi, mani aperte, alla ricerca delle "energie" dei pacchi. Poi la decisione: accetta l’offerta. La scelta è vincente, perché nel suo pacco c’erano zero euro. La puntata di Natale di Affari Tuoi si chiude così in festa, con 70mila euro vinti, applausi in studio e un De Martino talmente felice da scaraventare un pacco addosso a Herbert Ballerina, suggellando una serata perfetta tra gioco, divertimento e spirito natalizio.
Le reazioni del web e le critiche al Dottore
Sul web la puntata di Affari Tuoi del 25 dicembre è stata commentatissima e non sono mancate le consuete polemiche che spesso accompagnano i concorrenti o le strategie di gioco. Stavolta molti utenti di X e Facebook hanno criticato la scelta del Dottore di mettere sul piatto 70mila euro nonostante Emanuele avesse zero euro nel suo pacco. C’è chi ha scritto: "Vabbè, il dottore ha fatto il regalo di Natale", oppure: "Perché il dottore a offerto 70.000 euro sapendo che nel pacco aveva 0 euro?", e ancora: "Assurdo offrire tutti quei soldi quando lui sa che nel pacco non c’è nulla". In realtà, come qualcuno ha spiegato su X, le somme messe sul piatto da Dottore non vanno solo tarate sull’andamento della puntata, ma sull’andamento del programma in generale: "Oggi è successa una cosa interessante. Abbiamo visto che a volte il dottore fa un’offerta in perdita, che non ha un senso razionale, come offrire 70.000 euro su un pacco che ha 0, perché altrimenti la sua tattica sarebbe troppo prevedibile. Se ogni tanto non facesse così l’ offerta andrebbe rifiutata sempre perché significherebbe sicuramente che nel pacco c’è di più". Critiche a parte, comunque, per Emanuela e sua sorella Erika sono arrivati anche tanti applausi dai social: "Simpaticissime, hanno giocato bene.. brave! ", Bella partita, simpatiche e hanno fregato dottore", Simpatiche e affascinanti".
