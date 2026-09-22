Affari Tuoi, De Martino si sbottona e mette in guardia i concorrenti: l'avvertimento, l'incidente sfiorato e un finale da film d'azione Una partita partita tra risate e qualche momento di difficoltà, con il tabellone che regala più di un colpo di scena

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Un concentrato di risate e grandi emozioni all’insegna di un solo obiettivo: una vittoria consistente da parte del concorrente in gioco e l’apertura del pacco da 300mila euro. Chi è stato scelto o scelta questa sera per sfidare la sorte e le astute mosse del Dottore? Vediamo tutto quello che è successo durante la puntata di martedì 22 settembre 2026.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di stasera

La concorrente protagonista è Sabrina dalla Sardegna e, ad accompagnarla, c’è la sua dolce metà Pierluigi. Niente automobile e un inizio piuttosto sfortunato. La giovane perde sia i 200mila che i 300mila euro. Addirittura Stefano De Martino getta la bussola di Herbert Ballerina rischiando di romperla, dopo che il rituale portafortuna del comico, è miseramente fallito. La prima offerta del Dottore è di 14mila euro, ma i due fidanzati tritano l’assegno e proseguono la partita. Il tabellone comincia a bilanciarsi tra rossi e blu, poi arriva il colpo di scena. Sabrina cambia il suo pacco che, all’interno, conteneva l’esibizione di Martina Miliddi.

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Affari Tuoi: come si è conclusa la partita di Sabrina e Pierluigi

Siamo quasi al giro di boa e la partita si complica ulteriormente. Il Dottore decide che Sabrina dovrà tirare ben quattro pacchi. La situazione è critica, visto che la concorrente ha ancora quattro pacchi blu da fare fuori, il Contropacco, 20mila euro e l’incognita del Pacco Nero, l’unico al quale potersi aggrappare. Per fortuna la concorrente riesce a liberarsi di tre pacchi blu e il Contropacco, ma il conduttore, bacchetta lei e il fidanzato. La coppia, infatti, ha spifferato i propri numeri preferiti tra quelli rimasti in gioco. "Questa è un’arma che il Dottore può utilizzare contro di voi", ha detto De Martino, continuando poi: "Ogni tanto in questo gioco è bene cambiare idea". L’offerta successiva è di 9mila euro, ma Sabrina rifiuta. La concorrente sarda arriva alla fine con l’incognita del Pacco Nero, dal valore di ben 100mila euro e 100 euro. Dopo la rivelazione fatta in studio direttamente dal notaio della trasmissione, Sabrina rifiuta l’offerta del Dottore, che consiste in un cambio di pacco. Purtroppo è stata fregata. Il pacco di Sabrina, il numero 17, conteneva la cifra più bassa tra quelle con cui è giunta fino alla fine della sua avvincente, ma purtroppo sfortunata partita. La scalata si conclude così, senza vincite consistenti per i due giovani innamorati.

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