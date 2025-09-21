Affari Tuoi, Rosanna crolla: il finale disastroso e la grave accusa del web al 'Dottore' Nella puntata del 20 settembre la concorrente della Campania perde a causa di una scelta azzardata nel finale della puntata: ecco cosa è successo

La nuova stagione di Affari Tuoi continua a regalare serate ad alto coefficiente d’intensità. Dopo il colpaccio da 75.000 euro di Achille nella partita dello scorso venerdì, anche ieri sera il pubblico di Rai 1 si è lasciato coinvolgere dal ritmo incalzante del game show condotto da Stefano De Martino. Tra pacchi rossi e blu, telefonate del Dottore e colpi di scena inattesi, al centro della scena c’era Rossella, 35 anni, impiegata assicurativa di Manocalzati (Avellino), affiancata dal fidanzato Mimmo con cui vive una storia d’amore da sette anni. La coppia ha giocato con il pacco numero 19, che ha scelto di cambiare a metà percorso. Stefano De Martino ha intrattenuto i presenti con il suo consueto carisma e senza al polso il suo amatissimo Patek da 40mila euro, l’orologio che gli è stato rubato giovedì; ha anche mostrato anche lo strummolo, la trottola napoletana simbolo della serata.

Ecco come è andata l’ultima puntata di ieri di Affari Tuoi, che a partire dal prossimo 27 settembre resterà ai box per 13 sabati per lasciar spazio alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 20 settembre

La partita di Rossella e Mimmo è iniziata subito in salita. Nei primi pacchi aperti dalla coppia sono comparsi importi molto pesanti: 75mila, 30mila e, purtroppo, i 300mila euro, subito eliminati. La prima telefonata del Dottore ha proposto un cambio pacco, ma Rossella ha deciso di proseguire. I pacchi successivi hanno dato nuova dinamica al tabellone: 5, 20mila, 0 e 50 euro. Rossella ha quindi accettato il cambio, scambiando il pacco 19 con l’8. Il buonumore in studio è salito quando la concorrente avellinese ha aperto il pacco appena lasciato: conteneva Gennarino, lasciando in gioco i due pacchi rossi da 50mila e 100mila euro, due pacchi blu e lo strummolo.

Il Dottore ha continuato a pressare la coppia per convincerla a chiudere anzitempo la partita: prima ha offerto 16mila euro, poi 25mila con il gioco a carte. Tutte le proposte sono state rifiutate. Il conduttore De Martino ha commentato con ironia: "A differenza dello scorso anno, non ci sono più gli adesivi sulle carte che descrivono ‘cambio’ e ‘offerta’", scherzando di aver "vinto la sua battaglia personale".

Nel rettilineo finale, Rossella e Mimmo hanno deciso di dare un’ulteriore svolta alla partita con un secondo cambio pacco, lasciando l’8 per il 15. Allo showdown finale, sul tabellone sono rimasti solo i 100mila euro e lo strummolo. La concorrente non ha ceduto all’ansia e ha deciso di arrivare fino in fondo con il suo pacco, rifiutando l’ultima offerta da 33.000 euro del Dottore: "Chi non risica non rosica", ha annunciato. Una mossa coraggiosa ma molto azzardata: nel suo pacco c’era proprio il premio beffa dello strummolo.

Le reazioni social e le accuse al Dottore

Il pubblico del web non ha perso occasione per commentare la scelta coraggiosa di Rossella e Mimmo. Tra i messaggi più condivisi su ‘X’, qualcuno ha scritto: "Chi troppo vuole va bene così si vede che i 33.000 gli facevano schifo e normale che tutti vogliono di più a io mi metterei al sicuro più tosto che andar via a mani vuote se le voluto", mentre un altro spettatore commentava: "Ma dai come si fa a rifiutare 33.000 euro era abbastanza palese che avesse la trottola 😭".

Il coraggio della concorrente di Affari Tuoi, però, è stato apprezzato da diversi utenti: "Peccato! Rossella per il coraggio meritava di più! Assurdo che sia riuscita a pescare Gennarino e lo strummolo!". Altri hanno criticato le offerte troppo basse del Dottore: "E grazie ha avuto offerte basse, se quel pidocchioso del dottore le avesse offerto almeno un 40.000 euro avrebbe sicuramente accettato". E ancora: "Se quel pidocchioso del dottore gliene avesse offerti un 50.000 euro, e lo poteva fare benissimo visto che erano in giro ancora 100.000 euro, la ragazza avrebbe sicuramente accettato. il concorrente di ieri sera ne ha rifiutati 62.000 euro, quindi in questo gioco ci vuole cu*o".

Non sono mancate critiche alla scelta finale di Rossella, che alla fine ha deciso di rischiare il tutto o niente senza avere un ‘paracadute’ "Eeeh chi troppo vuole nulla stringe. Il rischio era troppo alto e lei doveva tenersi i 33k", oppure: "Gli aveva dato la possibilità, non l’ha capito. Se nel suo pacco c erano i 100mila euro gli avrebbe offerto almeno 60 Mila che lei avrebbe accettato. Ha mirato in alto è si fregata da sola". Ma c’è chi ha difeso la concorrente: "Perché criticare, anche con un certo astio, una persona che è stata capace di arrivare sino alla fine conservando quello splendido sorriso anche quando ha visto che è andata male? Giocare significa rischiare e lei lo ha fatto accettando la sconfitta con estrema dignità."

Infine, una nota di simpatia per Mimmo, che ha sostenuto Rossella in silenzio e rimanendo sempre un passo indietro la compagna: "Mi fa tenerezza il fidanzato timidissimo", "Mimmo bullizzato da tutti: dal dottore a Stefano, dal veggente a noi!", "Nelle edizioni precedenti abbiamo avuto una serie di mariti orrendi che hanno rovinato il gioco alle mogli o direttamente giocato al posto loro. Ben vengano i mariti capaci di stare silenziosi e in disparte quando non è il loro momento."

