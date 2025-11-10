Affari tuoi, Charlotte mantiene il patto col compagno ma le emozioni la fregano: ecco perché ha perso una somma da urlo Dopo un cambio e una serie di offerte rifiutate, Charlotte e il compagno Antonio evitano il disastro: cosa è successo nella puntata del 10 novembre 2025

La puntata di "Affari Tuoi" trasmessa su Rai 1 lunedì 10 novembre 2025 ha tenuto il pubblico incollato allo schermo con un susseguirsi di emozioni e sorprese. Il conduttore Stefano De Martino ha guidato il gioco con la sua consueta energia e simpatia, alternando momenti di leggerezza e suspense. Protagonista della puntata Charlotte della regione Lombardia, professione avvocato penalista, accompagnata dal compagno Antonio. La coppia ha giocato con il pacco numero 10.

"Ci siamo conosciuti nel 2015, io mi laureavo e lei si stava iscrivendo all’università. Quando si è presentato ha fatto subito lo spiritoso dicendo che si chiamava Antoine", ha detto Charlotte.

Affari tuoi, cosa è successo nella puntata del 10 novembre 2025

La partita inizia molto bene: vengono eliminati 200 euro, 50 euro, 20 euro, 500 euro, 10.000 euro, 20.000 euro. Il Dottore interviene e offre 36.000 euro. Senza pensarci su, Charlotte decide di rifiutare e andare avanti: "Abbiamo un tabellone ancora pieno, preferiamo giocarcela". Altri tre tiri per la coppia: vengono eliminati 30.000 euro, poi 200.000 euro e infine 200 euro. Altra telefonata per il Dottore che arriva a proporre il cambio. Charlotte però rifiuta: "Preferisco tenere il pacco per il momento".

La coppia continua a giocare ma arriva la prima batosta, vengono eliminati 200.000 euro. Successivamente la partita ha preso una piega favorevole in quanto sono usciti 5 euro ma poi arriva la vera batosta con 300.000 euro. Interviene di nuovo il Dottore che offre 10.000 euro. "Ringraziamo il Dottore ma l’offerta è troppo bassa. Preferiamo andare avanti", è la decisione di Charlotte. Purtroppo, il tiro successivo è davvero sfortunato, escono 100.000 euro. Sul tabellone rimangono 5 pacchi blu e due pacchi rossi del valore di 15.000 e 75.000 euro.

Subito dopo escono 100 euro, 10 euro, 0 euro. Il Dottore propone di nuovo il cambio: "Cambiamo con il pacco numero 2", dice Charlotte. Subito dopo riprende la partita: esce Gennarino. Altra chiamata del Dottore che offre 15.000 euro. "E’ una cifra che non rispecchia le potenzialità del pacco. Banalmente se dovessero uscire i 75.000 euro sarebbe finita la partita", è il ragionamento di Charlotte condiviso anche da Antonio. "Ci eravamo fatti una promessa su non andare a casa a mani vuote non per un aspetto prettamente economico", spiega Antonio. "Il discorso alla base di questa scelta è che questa esperienza possa giovare ad altre persone. Non è soltanto un bisogno economico nostro ma ci eravamo promessi di non giocare sull’eventualità di tornare a casa a mani vuote. Volevamo rispettare questo patto", aggiunge Charlotte commossa. coppia rifiuta l’offerta e decide di giocarsela fino alla fine.

Charlotte e Antonio chiamano il pacco numero 11 e la scelta si rivela azzeccata in quanto esce 1 euro. Il Dottore sbaraglia di nuovo le carte e propone il cambio: "Quando sono stata chiamata per Affari tuoi abbiamo pensato che qualora ci venisse offerto avremmo scelto il 22 che era la data del nostro matrimonio. Come numero però non esiste, quindi abbiamo optato per il 2. Il 19 è la mia data di nascita. Noi scegliamo però di tenere il pacco", dice Charlotte. Il finale della partita è emozionante: la coppia finisce per vincere 15.000 euro, mentre nel 19 c’erano i 75mila.

"Non l’abbiamo cambiato perché volevamo rimanere fedeli a questa data (quella del matrimonio, che è anche un numero, il 2, a loro indicato dalla nipote di 7 anni di Antonio, ndr)". A vincere, quindi, sono state le emozioni, ma almeno il patto è mantenuto: tornano a casa con soldi. Il pubblico gli tributa un grande applauso.

