Affari Tuoi, De Martino rompe gli schemi e fa un appello inaspettato. Poi il 'trucchetto' contro Gerry Scotti fa infuriare i social
Rai 1 ha proposto una nuova puntata di Affari Tuoi prima del match dei Mondiali 2026: il riassunto della gara di Antonio dalla Basilicata
Affari Tuoi torna su Rai 1 con una nuova puntata presentata da Stefano De Martino. Il programma, ormai agli sgoccioli, si alterna alle partite dei Mondiali 2026, con una programmazione che ha penalizzato il gioco dei pacchi, ma il team non molla. Anche stasera, infatti, è andata in onda una partita ricca di risate e colpi di scena. Ecco quali sono stati i momenti salienti.
Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 1º luglio 2026
Gioca Antonio, dalla Basilicata, e ad accompagnarlo c’è la moglie Carmen. L’invenzione di Herbert Ballerina è la "cassa debole", in alternativa alla cassaforte, per ingannare i ladri e nascondere altrove i beni più cari della casa. Lo stesso comico molisano, dopo gli attimi di tensione della precedente puntata, ha condotto i primi sei tiri di Antonio. Non bene, perché il concorrente ha trovato i 100mila, i 200mila euro e il valore del Pacco Nero, che era di 100mila euro. Il Dottore offre 25mila euro: "Accetta. Fidati di me. Ascolta uno stupido", ha urlato De Martino dalla postazione del suo collega, dopo l’inizio non proprio positivo della gara di stasera. Con cinque pacchi blu e sei pacchi rossi, Antonio e Carmen rifiutano l’offerta di cambio del pacco. Con quattro pacchi blu e quattro pacchi rossi, tra cui i 300mila euro, il concorrente rifiuta ancora l’offerta di 25mila euro.
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Affari Tuoi: quanto ha vinto Antonio dalla Basilicata nella partita di stasera
La partita continua con un netto vantaggio dei pacchi rossi sui pacchi blu: quattro contro due. Antonio insiste e non cambia il suo pacco numero 2, nonostante le continue offerte del Dottore. Tentenna, però, quando, con tre pacchi rossi e tre pacchi blu, offre un assegno da 33mila euro. Decidono di tritarlo e, subito dopo, aprono un altro pacco blu. L’offerta successiva è di 50mila euro, con 10mila e 300mila euro in gioco e un solo pacco blu ancora in gara. Antonio vuole accettare, ma sua moglie è determinata nel voler andare avanti: "Siamo felici anche senza niente", ha ripetuto più volte al concorrente. Niente da fare. La certezza di avere un assegno come quello tra le mani ha portato il ragazzo a preferire quella strada all’incognita di proseguire. La partita giunge alla fase finale con il pacco da 1 euro e quello da 300mila euro. Sui social si parla ancora di presunti ‘trucchetti’ per vincere la gara degli ascolti contro Gerry Scotti su Canale 5. Come ieri sera, la cifra più alta era nel pacco del concorrente. Casualità, oppure, strategia pianificata?
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