Affari Tuoi, De Martino show: vincita choc tra lutti e lacrime. E Gerry Scotti spiazza con il sosia di Sinner Emozioni, colpi di scena e una vincita clamorosa: Alice trionfa ad Affari Tuoi, mentre La Ruota della Fortuna risponde con un nuovo campione e il sosia di Jannik Sinner.

Affari Tuoi non delude mai le attese. Anche domenica 2 novembre, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha regalato emozioni forti e momenti da cardiopalma. Tra colpi di scena, offerte sorprendenti e una vincita clamorosa, la puntata ha dimostrato ancora una volta perché il programma rimane uno dei più amati della TV italiana, nonostante la nuova rivalità con La Ruota della Fortuna.

Stavolta al centro dell’attenzione c’era Alice, una mamma siciliana che, con la sua determinazione, ha catturato il cuore del pubblico. Alice, originaria della provincia di Catania e mamma di due bambine, lavora in un supermercato e ha 36 anni. Per questa puntata è stata accompagnata dalla sorella Federica, che le ha fatto da supporto durante tutta la partita. Tra una routine quotidiana fatta di lavoro e impegni familiari, Alice ha deciso di partecipare ad Affari Tuoi per vivere un momento di cambiamento rispetto alla solita vita: "Mi serviva staccare dalla routine", ha raccontato prima di affrontare la sfida.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di domenica 2 novembre

La partita di Alice ad Affari Tuoi è stata un vero rollercoaster di emozioni. Dopo aver iniziato la serata eliminando dal tabellone tre pacchi rossi (tra cui quello da 50mila euro) e Gennarino, la concorrente ha ricevuto la prima offerta del dottore: 35mila euro. "In realtà abbiamo appena iniziato, c’è un bel tabellone. Ringrazio il dottore, ma ho tanta voglia di giocare", ha dichiarato.

Con grande coraggio, dopo aver ‘bruciato’ anche il pacco da 200mila euro, Alice ha provato a dare una svolta alla sua partita accettando un cambio proposto dal dottore: ha lasciato il pacco numero 1 per il pacco numero 2. Una mossa infelice, visto che nel numero lasciato c’erano 100mila euro.

Affari Tuoi: la vincita rocambolesca di Alice

Il momento più emozionante della puntata è arrivato quando la concorrente siciliana si è trovata a scegliere tra pacchi dal valore elevato e le famose "cifre blu". Alla fine, ha aperto il pacco da 300mila euro e ha rifiutato il successivo assegno da 4mila euro proposto dal dottore. Poi ha confessato, con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, i motivi che l’hanno spinta a scegliere quel numero:

"Il 2 è sempre stato un numero ricorrente in tante cose della mia vita, mia figlia addirittura mi aveva detto: ‘Vincerai col numero 2’. Abbiamo avuto un periodo difficile: ho affrontato due lutti, sono morti i miei nonni nella stessa settimana, e dopo due giorni è arrivata la chiamata di Affari Tuoi. L’ho vista come una specie di chiamata dal cielo. Mio nonno è morto il 22… è un numero che mi ha seguito in troppe cose. Ma forse l’ho interpretato male"

Inoltre, in onore del vicino di casa recentemente scomparso, affettuosamente chiamato "zio Pippo" ("è stato come un padre, mi ha dato l’anima"), Alice ha aperto il pacco numero 15. Il contenuto? 20mila euro, una svolta negativa che ha chiuso la sua partita ‘classica’, costringendola a svoltare verso la Regione Fortunata. Qui ha indicato come prima scelta la Puglia per 100mila euro, proprio in memoria del caro vicino scomparso, e poi la Basilicata per 50mila euro. Una mossa perfetta, perché la Regione Fortunata era proprio la Puglia.

Gerry Scotti risponde con un nuovo campione (e il sosia di Sinner)

Mentre Affari Tuoi regalava l’ennesima maxi-vincita, nello studio de La Ruota della Fortuna, altro quiz principe dell’access prime time, si è assistito all’addio della campionessa in carica Roberta, vincitrice di 132mila euro nella puntata precedente. La concorrente è stata eliminata da Marco, vigile del fuoco di Verbania, che ha portato a casa 34.500 euro, mancando però i 200mila euro contenuti nella seconda busta. Tra i protagonisti della puntata di domenica 2 novembre c’era anche Giovanni, un giovane barista di 19 anni: Gerry Scotti ha scherzato sulla sua somiglianza con Jannik Sinner, regalando al pubblico un momento di ilarità.

