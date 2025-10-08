Affari Tuoi, De Martino (in sogno) inganna Francesca: “Non fidatevi di me”: sfuma vincita faraonica Martedì 7 ottobre, ad Affari Tuoi Francesca segue il sogno di Stefano De Martino e si mangia le mani: nel numero del figlio c’erano i 200mila euro.

La puntata di martedì 7 ottobre di Affari Tuoi ha regalato una delle sfide più avvincenti della stagione, con protagonista Francesca, concorrente siciliana determinata a realizzare il sogno di una casa tutta sua. Tra colpi di scena, intuizioni familiari e numeri "magici", la serata ha confermato l’inizio di ottobre come un periodo d’oro per il game show di Rai 1.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri 7 ottobre 2025

Francesca ha iniziato la partita con sei tiri iniziali, dimostrando subito concentrazione e sangue freddo. La prima offerta del Dottore da 35mila euro? Rifiutata senza esitazione: "Voglio andare avanti, sento di crederci". La tensione è cresciuta ad ogni pacco aperto: 50mila euro, 50 euro e persino 1 euro, con la concorrente sempre decisa a non cambiare il pacco e a rifiuutare una ghiotta proposta da 40mila euro messa sul piatto dal Dottore:

"Noi siamo venuti qui con un grande obbiettivo. In questo momento siamo in affitto e vorremmo comprare una casa, evitando di pagare l’affitto perché pesa tanto. Con 40mila euro potremmo fare tante cose, ma non questo".

Dopo alcuni giorni di assenza, è riapparso Thanat, ‘opinionista’ del programma (la cui assenza proprio ieri aveva fatto preoccupare il web), che ha suggerito che nel pacco di Francesca potesse esserci solo Gennarino, la mascotte del game show. Il suo intervento ha aggiunto suspense e influito sul ragionamento finale della concorrente.

La fase decisiva ha visto Francesca arrivare con soli due pacchi: Gennarino e 200mila euro. In quel momento il Dottore le ha fatto l’offerta di 65mila euro, prontamente accettata, con il marito Salvo al suo fianco a incoraggiarla: "Quello che ti senti, per me è lo stesso". Il pacco numero 10 – il numero preferito di Nicolò, il figlio della coppia – conteneva i maxi-premio da 200.000 euro, ma la concorrente ha portato a casa una cifra significativa che le permetterà di compiere un passo importante verso il suo sogno della casa di proprietà. Caso vuole che la stessa cifra sfumata ad Affari Tuoi sia stata persa anche negli studi de La Ruota della Fortuna, dove il campione Dario si è dovuto ‘accontentare’ di una vincita di 15.000 euro, quando nella busta finale c’erano 200.000 euro.

Il sogno di De Martino e la vincita di Francesca

Tra i momenti più curiosi della serata, Francesca ha raccontato di aver fatto un sogno legato a Stefano De Martino: "Tu mi stavi dando il tuo numero di telefono. Io non ricordo nessun numero, tranne uno, che non ti dico". Seguendo l’intuizione del sogno, ha aperto il pacco indicatole… trovando solo 30.000 euro! De Martino ha commentato con ironia: "Se io dovessi darvi un numero nel sogno, non sono affidabile".

Nonostante tutto, la combinazione di intuito, sogno e il numero suggerito da Nicolò ha trasformato la partita in una vittoria personale e familiare, garantendo a Francesca il premio necessario per inseguire il suo progetto di vita.

Affari Tuoi, una striscia vincente da record

Ottobre continua a regalare numeri da capogiro a Affari Tuoi. Nei primi sette giorni del mese, i concorrenti hanno portato a casa 965.000 euro, con una media di 137.000 euro a puntata:

Una vera e propria onda di vincite consecutive che conferma il momento d’oro del game show di Rai 1.

Le reazioni del web

La frequenza delle vincite ad Affari Tuoi ha suscitato diversi commenti sui social. Molti spettatori hanno puntato il dito contro la facilità con cui i premi vengono distribuiti, come evidenziato da alcuni commenti: "Ma pescano sempre pacchi altissimi? Ma datemi un po’ di sta fortuna!", si legge tra i tweet. E ancora: Ad #affarituoi hanno deciso di fare andare l’intera emittente in banca rotta? Bho, vincono soldi con la facilità con cui la gente si cambia i calzini. Anche meno". Un altro utente si è fatto sentire, stanco dei continui commenti sulle vincite: "Adesso tengono il conto dei soldi vinti che p**le… abbiamo visto i migliori concorrenti andarsene a mani vuote, non sono le vincite il motivo per cui guardiamo #affarituoi", esprimendo frustrazione verso chi continua a sollevare sospetti sulle cifre stratosferiche distributite dal gioco dei pacchi.

C’è anche chi, invece, ha sostenuto la scelta di Francesca, applaudendo la sua decisiojne di accettare l’offerta del Dottore nella situazione da ‘dentro o fuori’ di fine puntata: "Il rischio era troppo alto, ha fatto bene ad accettare".

