Affari Tuoi, De Martino spiazzato da Herbert Ballerina: “Stasera c’è Sal Da Vinci”. Ma in studio arriva un saldatore
Gianluigi da Alghero e la compagna Aurora rifiutano 35mila e 15mila euro, cambiano più volte pacco ma l'ultima scelta si rivela fatale
Terza puntata per la nuova edizione di Affari Tuoi negli studi Rai di via Mecenate a Milano e anche questa volta la partita si chiude nel modo peggiore. A giocare con Stefano De Martino, martedì 8 settembre, è Gianluigi da Alghero, che pesca il pacco numero 13. Nella vita fa il netturbino e questa sera al suo fianco c’è la sua dolce metà Aurora, commessa in un negozio di scarpe. I due stanno insieme da sette anni.
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La partita parte nel migliore dei modi. Vanno via 100 euro, poi 5 euro e arriva il Contropacco. È subito il momento di Herbert Ballerina, che annuncia: "Stasera ho un ospite eccezionale, Sal Da Vinci". In studio entra un uomo vestito da saldatore che intona "Per sempre sì". Peccato che non sia affatto Sal Da Vinci. "Ma non è lui", commenta Herbert, tra le risate dello studio. Subito dopo la coppia elimina il pacco da 200 euro e arriva una possibilità particolarmente ghiotta: vincere una macchina Opel. Ma il pacco pescato dice "Non hai vinto". Gianluigi continua a giocare e fa fuori anche il pacco da 1 euro e il pacco nero, che contiene 100 euro.
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Il Dottore chiama e mette sul piatto una prima offerta da 35.000 euro. Una cifra importante, ma la coppia non ha intenzione di fermarsi. "Sono tanti soldi ma siamo venuti a giocare, non ci dobbiamo sposare, ringraziamo il Dottore e andiamo avanti", dice Gianluigi. L’assegno finisce così tritato. La scelta si rivela però tutt’altro che fortunata. Escono infatti i 300.000 euro. "Mia madre mi aveva detto che nel pacco 16 ci stanno sempre i soldi, non torno a casa stasera", scherza Gianluigi. Poco dopo sfumano anche i 75 euro e, soprattutto, i 200.000 euro. Il Dottore prova allora a cambiare le carte in tavola e propone il cambio del pacco.
La coppia decide di lasciare il 13 e prendere il numero 14. Una scelta che sembra subito azzeccata: il pacco numero 13, infatti, prevedeva l’esibizione di Martina Miliddi. Poi arrivano altri due brutti colpi: escono i 20.000 euro e gli 0 euro. Il Dottore torna alla carica e fa scegliere tra offerta e cambio. La coppia pesca la carta dell’offerta e, per due tiri, arriva una proposta da 15.000 euro. Anche questa volta Gianluigi e Aurora rifiutano. Si va avanti. La partita continua a complicarsi. Prima escono 50 euro e poi 50.000 euro. Il Dottore propone nuovamente il cambio, ma la coppia decide di non modificare il proprio pacco. Poco dopo arriva un altro colpo durissimo: Gianluigi chiama il pacco numero 8, che contiene 100.000 euro. Poi sfumano anche i 30.000 euro.
A questo punto il Dottore propone ancora il cambio. De Martino prova a frenare l’impulsività del concorrente: "Allora organizza i tuoi pensieri e non fare il contrario di quello che devi fare". Aurora, però, sembra avere le idee chiare: "A me piace il numero 15". E Gianluigi, senza pensarci troppo, cambia ancora una volta pacco. La scelta non porta fortuna. Il pacco numero 14, quello appena lasciato dalla coppia, conteneva Tommasino. Subito dopo escono anche i 75.000 euro. Il Dottore offre allora 7.500 euro.
È in questo momento che Stefano De Martino si sofferma sulla storia personale di Gianluigi: "Si è convinto a partecipare dopo che la nonna è volata via, questo è un invito a goderci i nostri cari fino all’ultimo". Una frase che riporta per qualche istante la partita su un piano più emozionale. Il Dottore propone ancora una volta il cambio e questa volta Gianluigi decide di accettare. Ma anche l’ultima scelta si rivela amara: la coppia scopre di aver lasciato sul tavolo il pacco giusto e torna a casa con appena 20 euro. "Ci avete regalato una partita piena di colpi di scena", commenta Stefano De Martino al termine di una serata che, tra offerte rifiutate, cambi e pacchi rossi sfumati, si conclude nel peggiore dei modi per Gianluigi e Aurora.
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