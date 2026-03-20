Affari Tuoi, Nicolò (in lacrime) sa di avere 300mila euro ma crolla: “C’è rancore”, De Martino scioccato Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 19 marzo 2026: Nicolò si ferma a 40mila euro e rinuncia ai 300mila, tra rimpianti e polemiche.

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La puntata di Affari Tuoi del 19 marzo 2026 si è trasformata in una di quelle serate che fanno discutere a lungo, non tanto per la vincita finale quanto per la strada che ha portato fin lì. Protagonista Nicolò, 26 anni dalla Puglia, che passo dopo passo era riuscito a costruire una partita quasi perfetta, arrivando al momento decisivo con un tabellone ancora ricco e carico di possibilità.

Poi, però, la scelta che cambia tutto: fermarsi prima del tempo, accettare una cifra importante ma lontana dai premi più alti ancora in gioco. Una decisione maturata tra emozione e razionalità, ma che ha lasciato nel pubblico la sensazione di una grande occasione sfumata.

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Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 19 marzo

Nicolò arriva da Palo del Colle, in provincia di Bari: responsabile logistica, appassionato di radio, era in gioco da ben 25 puntate come pacchista. Al suo fianco la sorella Marilina, docente di matematica e scienze.

L’inizio è promettente: il Dottore offre subito 38mila euro, ma Nicolò rifiuta senza esitazioni. La partita entra presto nel vivo: escono i 75mila euro, poi il pacco nero con 30mila, ma il tabellone resta comunque molto interessante.

Tra momenti più leggeri e una tensione crescente, si arriva a uno snodo cruciale: restano 8 pacchi, divisi perfettamente tra rossi e blu, ma soprattutto sono ancora dentro i premi più importanti — 100mila, 200mila e 300mila euro.

Il Dottore propone 50mila euro. Nicolò riflette ma decide di andare avanti:

"La cosa divertente è che io sento le voci… ma un altro tiro lo facciamo, forse anche due". La scelta sembra premiarlo subito: pesca il pacco da 1 euro e in studio esplode l’entusiasmo. Ma poco dopo arriva una nuova batosta, con l’uscita dei 100mila euro. A quel punto arriva un’offerta da 40mila euro. Nicolò si emoziona e in lacrime racconta: "Sarebbero una grande mano per avviare un’attività… Io ho due genitori meravigliosi. Mi hanno insegnato tutto, cos’è il sacrificio e il valore dei soldi. Ste, io li accetto". Una decisione che sorprende tutti, anche il conduttore Stefano De Martino: "Non me l’aspettavo".

Affari Tuoi, Nicolò rinuncia a 300mila euro: quanto ha vinto

Nonostante sul tabellone ci fossero ancora i premi da 200mila e 300mila euro, Nicolò sceglie di accettare i 40mila euro e chiudere la partita. Il Dottore interviene e chiede di parlare direttamente col corrente: "Perché hai accettato Nicolò?", si sente chiedergli dalla cornetta. La risposta è lucida ma combattuta:

"Non è facile… Io sento di avere un pacco rosso pesante, ma essere qui e avere 40mila euro in mano è diverso".

Poi aggiunge, quasi anticipando il finale: "Io sento di avere 300mila euro, ne sono certo… ma non ho alcun rimorso. C’è un po’ di rancore perché 40mila sono tanti, ma 200mila o 300mila sono di più".

Quando il suo pacco viene aperto, arriva la conferma: dentro c’erano proprio i 300mila euro. In studio cala il gelo. Nicolò incassa il colpo ma prova a tirarsi su da solo: "Lo sapevo… ma ho vinto comunque 40mila euro. Va bene così".

Reazioni social: tra critiche e comprensione

L’epilogo beffa della puntata di Affari Tuoi del 19 marzo ha acceso immediatamente il dibattito sui social, dove molti utenti non hanno nascosto la frustrazione per una partita che sembrava destinata a una vincita ben diversa. In tanti parlano apertamente di errore, criticando la decisione di Nicolò di fermarsi nonostante un tabellone molto invitante. C’è chi ha scritto: "Se avete paura di rischiare con pacchi da 200 e 300mila euro, statevene a casa", oppure: "Come sbagliare TUTTO", e ancora: "Come prendere a calci in culo la fortuna". C’è anche chi non riesce a trovare una logica nella scelta, sottolineando come "dice di sentire i 300mila e poi accetta 40mila", mentre altri ironizzano amaramente: "sotto quei riccioloni c’è stato il blackout". Il rammarico è diffuso, soprattutto tra chi era già pronto a una serata memorabile: "poteva essere una puntata storica… mi viene da piangere per lui".

Allo stesso tempo, però, non mancano commenti di sostegno a Nicolò, che invitano a guardare la sua scelta da un’altra prospettiva. C’è chi lo difende: "Provate ad essere lì, con gli occhi di tutti addosso" e chi sottolinea che "per molti 40-50mila euro sono tanti soldi", fino a chi conclude: "non tutti vogliono fare spettacolo, qualcuno vuole semplicemente portare a casa qualcosa".

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