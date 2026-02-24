Affari Tuoi, sei puntate cancellate e una grande novità dopo Sanremo: cosa succede Affari Tuoi, da stasera 23 febbraio al 1° marzo niente puntate: dopo Sanremo 2026 il ritorno con una sorpresa legata ai brani più amati del Festival

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Con la puntata trasmessa ieri sera, lunedì 22 febbraio, Affari Tuoi ha salutato il pubblico di Rai 1 in vista di un lungo stop. Da stasera, infatti, il gioco dei pacchi lascerà spazio al Festival di Sanremo 2026, in onda in diretta dalle ore 20.40 fino alla finalissima di sabato. Per Stefano De Martino, dunque, sarà l’occasione per ricaricare le batterie dopo un inizio di 2026 inaspettatamente positivo.

Affari Tuoi chiude: quando torna Stefano De Martino (con la nuova playlist)

La pausa di Affari Tuoi durerà dal 23 febbraio al 1° marzo 2026, per un totale di sei puntate cancellate. Salterà infatti anche l’emissione della domenica successiva alla fine di Sanremo, quando l’access prime time di Rai 1 ospiterà il DietroFestival, il docu-programma sui retroscena del Festival appena concluso. De Martino riaprirà i battenti lunedì 2 marzo, mentre Gerry Scotti terrà aperta La Ruota della Fortuna per tutto il periodo sanremese. Quando tornerà in onda dopo il Festival, il programma di Rai introdurrà una novità musicale, inserendo nella propria playlist di studio le canzoni più virali di Sanremo 2026. Una scelta che punta a cavalcare l’onda social della kermesse e a rendere l’atmosfera ancora più contemporanea e coinvolgente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questo il calendario completo di Affari Tuoi nei prossimi giorni:

Martedì 24 febbraio: non va in onda

Mercoledì 25 febbraio: non va in onda

Giovedì 26 febbraio: non va in onda

Venerdì 27 febbraio: non va in onda

Sabato 28 febbraio: non va in onda

Domenica 1° marzo: non va in onda

Lunedì 2 marzo: in onda

Ascolti tv: la sfida con La Ruota della Fortuna

La lunga sosta sanremese arriva in un momento magico per Affari Tuoi, che nei primi due mesi del 2026 è riuscito a ribaltare il trend della sfida degli ascolti contro La Ruota della Fortuna. Il quiz Mediaset aveva dominato il testa a testa da gennaio a dicembre 2025, sfiorando più volte il 30% di share.

Con il nuovo anno, però, De Martino e il team di autori Rai sono riusciti a intervenire chirurgicamente per svecchiare un format che iniziava a patire il peso degli anni. A metà gennaio è entrato nel cast Herbert Ballerina, nel ruolo di ‘guastatore’ e spalla del conduttore; poco dopo è arrivata Martina Miliddi, ex Amici, che ha portato in studio stacchetti musicali, freschezza e un pizzico di gossip. Due volti nuovi, pochi aggiustamenti, ma riuscitissimi. In poche settimane Affari Tuoi ha raggiunto e superato La Ruota della Fortuna, tornando a essere il programma più visto dell’access prime time.

La settimana di stop dettata dal Festival, però, potrebbe favorire indirettamente la rimonta di Gerry Scotti, che senza il competitor diretto in onda potrà catalizzare l’attenzione degli spettatori meno attratti dalla kermesse musicale. Un ribaltone simile capitò la scorsa estate, quando La Ruota riuscì a posizionarsi in cima ai gusti tv degli italiani sfruttando la pausa estiva del gioco dei pacchi. Gerry Scotti spera di poter ripetere l’impresa anche durante il Festival, ma stavolta sarà ancora più dura.

Potrebbe interessarti anche