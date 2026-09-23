Affari Tuoi, chi è il nuovo notaio (misterioso): "È più bello di De Martino, portiamolo a Sanremo" Esordio col botto per il notaio milanese ad Affari Tuoi: tra identità segreta e battute in studio, è già un personaggio virale sui social.

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Gli affezionati di Affari Tuoi sono abituati ai colpi di scena, ai pacchi galeotti e alle folate di fortuna (o sfortuna nera). Ma la puntata di martedì 22 settembre ha regalato un fuori programma del tutto inaspettato, dove a fare notizia non è stata solo la sorte (nefasta) della concorrente di serata, ma una presenza inedita che ha improvvisamente surriscaldato l’atmosfera in studio e sui social. Tra un pacco azzurro e una battuta del Dottore, gli sguardi del pubblico a casa si sono posati tutti su una figura che di solito resta nell’ombra della burocrazia televisiva: il nuovo notaio. Un ingresso in scena folgorante per un volto la cui identità è ancora avvolta nel totale mistero, ma il cui impatto immediato sul web lascia già immaginare che sia destinato a diventare una presenza fissa (o quasi) per rinnovare le dinamiche dello show. D’altronde De Martino quest’anno non è partito benissimo sul fronte ascolti, trovandosi a inseguire la spietata concorrenza de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: un dettaglio non da poco che potrebbe spingere il conduttore e gli autori a caccia di nuovi espedienti (e volti) per rinfrescare e rilanciare il format del gioco dei pacchi.

Affari Tuoi, chi è il nuovo notaio: "Ma lei è sposato?"

La partita di Affari Tuoi vedeva protagonista Sabrina, solare militare della Guardia Costiera arrivata dalla Sardegna insieme al fidanzato e promesso sposo Pierluigi. Una partita sfortunata e piena di colpi di scena la sua, finita con il più amaro dei verdetti: un finale a bocca asciutta con soli 100 euro portati a casa dopo aver inseguito il sogno di un tesoretto per le nozze (QUI il recap completo della serata). Eppure, proprio sul rettilineo finale, prima che venisse svelato il contenuto del famigerato "pacco nero", Stefano De Martino ha deciso di chiamare al centro della scena il professionista incaricato di vigilare sulla regolarità del gioco.

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L’impatto visivo è stato immediato. Fisico asciutto, eleganza d’altri tempi e un fascino discreto che non è sfuggito all’occhio clinico dello stesso conduttore. De Martino, senza perdere un secondo, lo ha subito punzecchiato davanti alle telecamere con la sua consueta verve ammiccante: "Guardate che bel notaio… Ma lei è sposato? Suo padre che lavoro fa?". Il giovane professionista milanese – approdato nello show in seguito al trasferimento della produzione Rai a Milano – ha incassato l’incursione con un sorriso composto e una risposta impeccabile: "Sì, sono sposato. Mio padre faceva il notaio". Perfino il Dottore si è fatto contagiare dalla trovata, chiedendogli in via del tutto eccezionale di rompere il sacro protocollo di Affari Tuoi e svelare in anticipo la cifra contenuta nel pacco nero (100.000 euro). Un botta e risposta fulmineo che ha aperto la caccia all’identità del bell’ufficiale rogante, di cui non si conosce ancora neppure il nome di battesimo, se non la provenienza milanese e la dinastia di famiglia.

Web in tilt: "Sembra Kim Rossi Stuart", "Meglio di De Martino"

Se in studio il siparietto si è chiuso tra le risate, sui social si è scatenata una vera e propria tempesta. In una manciata di minuti ‘X’ e ‘Facebook’ si sono riempiti di frame, commenti e infatuazioni collettive per la new entry del programma di Rai 1. Il pubblico femminile (e non solo) si è diviso tra chi difende la leadership estetica del conduttore e chi proclama già il sorpasso dell’anno. Il paragone diretto con De Martino è infatti diventato subito trend topic: se qualcuno scrive con ironia "De Martino vicino al notaio… che dire se non gnam", altri azzardano il verdetto definitivo decretando che "il notaio è più bello di Stefano De Martino" o quantomeno ammettendo che "oscurare Stefano è un po’ troppo, ma è bellinetto pure il notaio". Ma il conduttore di Affari Tuoi può ancora contare su una foltissima schiera di fan sul web che lo sostengono: "È bello ma De Martino lo è di più", "Stefano insuperabile, anche se il notaio non è da meno".

C’è chi ha accostato la sua figura a un’atmosfera d’altri tempi, notando come "il notaio sembra uscito da Il paradiso delle Signore" o trovando somiglianze d’autore con un’icona del cinema italiano: "Il notaio dà vibes di un giovane Kim Rossi Stuart". I più entusiasti guardano già oltre il gioco dei pacchi, lanciando candidature ufficiali per i palinsesti futuri: "Portiamo anche lui a Sanremo, ci fa la sua bella figura", o ancora: "Lui e Stefano insieme a Sanremo e i cantanti possono pure non partecipare". Una cosa è certa: la nuova stagione di Affari Tuoi ha trovato un nuovo (inatteso) sex symbol.

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