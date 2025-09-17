Affari Tuoi, chi è il “Veggente” Giuseppe del Lazio: il lavoro e la ‘dote’ speciale che ha stregato De Martino
Il pacchista del Lazio è ormai tra i protagonisti del game show di Rai 1 grazie ai suoi pronostici azzeccati che hanno impressionato il conduttore e non solo
Affari Tuoi non sta vivendo la migliore delle sue stagioni televisive e il gap negli ascolti tv con La Ruota della Fortuna inizia a pesare forse anche sul futuro di Stefano De Martino. Il conduttore campano, però, potrebbe avere trovato un’arma in più in Giuseppe, già noto come il ‘veggente’. Il pacchista del Lazio è ormai una star del game show di Rai 1 e, dopo avere ‘stregato’ De Martino, sta conquistando anche i social. Scopriamo tutta la sua storia.
Affari Tuoi: il ‘veggente’ colpisce ancora
La ‘leggenda’ è iniziata questa settimana, quando Stefano De Martino ha svelato l’incredibile previsione di Giuseppe, il pacchista del Lazio. "Ho sognato che veniva a trovarci un cagnolino" è stata la ‘premonizione’ dell’agricoltore viterbese, già noto come vero e proprio ‘veggente’ di Affari Tuoi. Nel pacco della coppia in gara c’era effettivamente Gennarino, il tenerissimo cane-mascotte del programma. Nella puntata di ieri nell’access prime time di Rai 1 Giuseppe ha fatto il bis. Il pacchista del Lazio ha scritto su un foglietto di carta la cifra contenuta nel pacco di Sofia, in gara per la Toscana insieme alla sorella Melania, pronosticando 200mila euro. Il ‘veggente’ ha azzeccato la cifra (che, sfortunatamente, Sofia non ha incassato dopo avere deciso di accettare l’offerta di 60mila euro del Dottore), lasciando tutti a bocca aperta.
La notorietà di Giuseppe e il feeling con Stefano De Martino
"Il veggente ha avuto ragione anche questa volta" le parole di Stefano De Martino, letteralmente inginocchiatosi di fronte al pacchista del Lazio. Ribattezzato il ‘veggente’ dal conduttore campano ed ex marito di Belén Rodríguez, Giuseppe sta diventando una vera e propria star di Affari Tuoi, dove si ritaglia sempre più spazio in attesa della chiamata come concorrente che sicuramente desterà la curiosità degli appassionati. De Martino, intanto, per lo show ha trovato un’arma in più nel pacchista, con il quale dà vita a sempre più siparietti virali sul web. E proprio sui social, infatti, il ‘veggente’ sta riscuotendo un enorme successo con le sue predizioni ("Quando giocherà farà le scarpe a tutti", "Giuseppe Mariotti da Montalto di Castro dammi 6 numeri per favore che vado subito a giocarli", "Il veggente colpisce ancora", etc. si legge su X).
