Affari Tuoi, casting riaperti e polemiche: aspiranti concorrenti in rivolta. Perché
Il noto ‘gioco dei pacchi’ condotto da Stefano De Martino è finito al centro di una grossa polemica per le scelte fatte durante i provini scopriamo di più.
Da poche settimane si sono riaperti i casting per partecipare ad Affari Tuoi, il noto ‘gioco dei pacchi’ dell’access prime time di Rai 1 attualmente condotto da Stefano De Martino. In migliaia hanno dunque fatto richiesta per tentare di diventare ‘pacchisti’ e, oltre a vivere la straordinaria esperienza di partecipare al programma televisivo, provare a vincere una somma degna di nota. Dopo i consueti provini, però, sul web si è scatenata una vera e propria polemica con molti degli aspiranti concorrenti che si sono scagliati contro il programma. Il motivo? Scopriamolo.
Affari Tuoi, caos dopo i casting: aspiranti concorrenti in rivolta
In queste settimane sono ufficialmente iniziati i casting per partecipare ad Affari Tuoi come concorrente. In particolare, il 13 novembre si sono tenuti i primi provini a Trento, il 17-18-19 novembre a Napoli e proprio oggi nelle Marche. Insomma, la macchina dei casting per Affari Tuoi è a pieno regime e sul web si sono già scatenate le prime proteste. Su un gruppo Facebook in cui gli aspiranti concorrenti si scambiano informazioni sui provini sono infatti emersi tantissimi commenti negativi e accuse nei confronti del programma. In particolare, molti over 40 si sono lamentati di aver fatto i provini e di essere stati totalmente ignorati, vista l’ormai palese preferenza per giovani e possibilmente anche di bell’aspetto.
Rispetto alla gestione Amadeus, all’interno del programma è possibile notare effettivamente un certo abbassamento dell’età media dei concorrenti, che spesso spiccano anche per particolari doti estetiche, ma è comunque doveroso sottolineare che, anche da quando De Martino ne ha preso le redini, abbiamo visto più volte concorrenti over, compresi nonni che hanno partecipato in puntata con i propri nipoti.
Casting Affari Tuoi, gli aspiranti pacchisti non ci stanno: "I concorrenti anziani non vengono scelti"
Ciò che sta emergendo in queste ore è comunque una grossa polemica nei confronti del programma, con il gruppo Facebook degli aspiranti concorrenti invaso di commenti negativi. "Guarda caso anche stasera per la Lombardia un’altra Bambola… non ci sono più anziane anche in Lombardia. Ma non si era allungata la vita?", si legge in un commento.
E ancora: "I concorrenti anziani non vengono scelti. Solo giovani, prevalentemente ragazze. Forse per rendere più attrattiva la trasmissione", "Non comprendono che devono dare spazio a tutti avrebbero una maggiore popolarità", "Allora basta mettere un limite di età così uno non perde tempo… poi a volte una donna o uomo di 50 anni potrebbe aver più bisogno avendo dei figli e forse un lavoro insicuro, oppure sicuro ma ha dei figli e con loro non bastano mai i soldi, soprattutto per farli studiare", "Avrebbero bisogno anche le giovani un po’ meno belle e qualche pensionata che non se la passa bene, in sostanza un po’ meno vetrina come era qualche anno fa".
