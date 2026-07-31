Ad Affari Tuoi si decide il cast di Sanremo 2026, la rivoluzione di De Martino: cosa farà a settembre Stando alle ultime indiscrezioni, il direttore artistico della kermesse potrebbe 'sfruttare' il gioco dei pacchi per procedere con le selezioni. Ecco in che modo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Stefano De Martino è in vacanza, ma dietro le quinte avanzano già i preparativi per la prossima edizione di Sanremo 2027, che l’ex ballerino guiderà in qualità di conduttore e direttore artistico. In un recente articolo Il Messaggero ha svelato ulteriori retroscena sulla kermesse, parlando di nomi sorprendenti per il cast di concorrenti (tra cui l’ambitissimo Tiziano Ferro) e soprattutto della data in cui dovrebbero essere annunciati i cantanti in gara. In più, sembra che da settembre lo studio di Affari Tuoi avrà un ruolo chiave nella selezione dei talenti per Sanremo. E Belen potrebbe inserirsi presto nei giochi. Ecco i dettagli e tutto quello che abbiamo scoperto a riguardo.

Affari Tuoi, la selezione del cast di Sanremo e la rivoluzione (silenziosa) di De Martino

I rumors diffusi dal Messaggero oggi sono parecchi, e vale la pena di riprenderli con ordine. In primis, si parla di una data esatta in cui Stefano De Martino dovrebbe annunciare i ‘big’ in gara nella prossima edizione di Sanremo. Il giorno da segnare in agenda è domenica 29 novembre alle 13.30, quando l’ex concorrente di Amici dovrebbe svelare al Tg1, come da tradizione, i nomi scelti dopo attenta analisi. Il numero dei performer dovrebbe calare rispetto all’ultima edizione (si parla di 24 artisti) ma nulla è ancora certo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Altro discorso è quello relativo allo studio di Affari Tuoi. Perché secondo Il Messaggero, quando il gioco dei pacchi riprenderà a settembre inizieranno anche le selezioni dei giovani: "La fase di selezioni verrà ospitata nella nuova stagione di Affari tuoi, al via il 6 settembre". Insomma, De Martino unirà in un solo spazio due mondi, quello musicale e l’intrattenimento puro, per dare il via (non ufficiale) alla cavalcata verso la settimana più importante della sua carriera.

La scelta di De Martino sui possibili nomi in gara a Sanremo 2027

Nel frattempo, si continua a discutere nell’ambiente sulle possibili scelte del giovane direttore artistico. È ancora Il Messaggero a fare nomi e cognomi importanti, ma non del tutto scontati. A partire da La Nina, che De Martino sembra apprezzare, e passando per artisti molto forti online come Faccianuvola, Fresh Mula e Tutti Fenomeni. Oltre a qualche nuova band, come i Tamango e i Nu Gea. Si continua poi a sperare nella presenza di Tiziano Ferro, che sarebbe alla sua prima avventura da concorrente, e a questo proposito Il Messaggero rivela che "potrebbe essere l’anno giusto per vederlo in gara".

In più, sembra che De Martino stia spingendo per avere sul palco l’ex Emma Marrone, ma anche Elodie, Geolier e Mahmood. E pure altri nomi di punta dovrebbero quantomeno presentare un brano, tra cui Blanco, Tananai, i The Kolors, Madame, e le due sorprese di Sanremo 2026, Sayf e Samurai Jay.

Le voci sui Måneskin come super-ospiti a Sanremo

Infine, non si arrestano le indiscrezioni su una possibile reunion dei Måneskin sul palco dell’Ariston. "Sono destinati a essere i super-ospiti della prima serata della kermesse, in programma dal 16 al 20 febbraio", scrive ancora Il Messaggero. Mentre si vocifera di due ospiti internazionali che piacerebbero parecchio a De Martino, cioè Bruno Mars e Olivia Rodrigo.

Come ultima suggestione, non manca il nome di Belen Rodriguez. L’argentina ha già sperimentato Sanremo più volte, anche nei panni di co-conduttrice. E stavolta pare che sia stata sorpresa in studio a registrare nuove canzoni. Qualcuno spera nel suo nome tra i big in gara. Ma sospettiamo che basterebbe la sua presenza, in qualunque veste, a fare felice De Martino e mezza Italia.

Potrebbe interessarti anche