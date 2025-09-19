Trova nel Magazine
Affari Tuoi, cancellata una puntata (e un concorrente sparisce). La denuncia: “Trucchetti e furbizie”

Gli appassionati hanno notato una incongruenza a livello cronologico nello show di Stefano De Martino, l’accusa social: “Una vincita più alta per la Clerici”

Affari Tuoi le prova tutte. In piena ‘crisi’ di ascolti contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, il game show condotto da Stefano De Martino sta cercando di risalire nei dati Auditel dell’access prime time per garantire un buon traino alla prima serata di Rai 1. Stando a quanto fatto notare dagli appassionati sui social, la puntata mandata in onda ieri sarebbe stata ‘scelta’ proprio così; in tanti hanno infatti evidenziato una incongruenza a livello cronologico, forse proprio per spalancare le porte a Suzuki Jukebox di Antonella Clerici. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, il mistero della puntata ‘scomparsa’

Appuntamento immancabile dell’access di Rai 1, ieri giovedì 18 settembre 2025 è tornato in onda Affari Tuoi. Il game show condotto da Stefano De Martino ha rilanciato la sfida a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ( che ultimamente stava prendendo il largo negli ascolti tv) e aperto il prime time della prima rete della tv di Stato. Nella puntata di ieri ha giocato Ilaria, pacchista della Puglia, ma in tanti sul web hanno fatto notare una incongruenza in studio. Tra i pacchisti, infatti, è stata presentata la new entry Sicilia, ma in realtà il giorno precedente aveva giocato (e quindi avrebbe dovuto essere ‘sostituito’) il concorrente della regione Umbria Leonardo, che lo scorso mercoledì aveva accettato l’offerta del Dottore senza sapere di essere in possesso del pacco da 200mila euro, come invece aveva ‘previsto’ il Veggente del programma. I conti, insomma, non tornano anche e soprattutto dal punto di vista cronologico, e questa ‘svista’ più o meno volontaria che ha alterato l’ordine delle puntate di Affari Tuoi ha subito attirato l’attenzione (e le critiche) del web.

L’accusa social al programma di Stefano De Martino

Agli appassionati di Affari Tuoi – come detto – non è certo sfuggito questo ‘dettaglio’ che ieri ha svelato l’alterazione dell’ordine cronologico delle puntate registrate in studio. In tanti hanno puntato il dito contro la Rai, facendo notare come potrebbe essersi trattato di una scelta ben precisa. Secondo i più maliziosi, infatti, non si tratterebbe di una ‘svista’, bensì di un ‘trucco’ per mandare in onda una puntata dalla vincita più alta e creare un traino per il debutto di Antonella Clerici in prima serata al timone di Suzuki Jukebox insieme a Clementino. "Hanno saltato puntate (si vede dalla new entry Sicilia, ma ieri ha giocato Umbria) per mandarne una con vincita alta prima del programma Clerici."Trucchetti e furbizie" di legge sui social, e ancora: "Perché oggi hanno presentato la Sicilia come new entry, quando ieri ha giocato l’Umbria? Scusate ma la concorrente della Sicilia è cambiata?", "Raga non ho capito il gioco perché la new entry è della Sicilia?" "Ma in che senso new entry, scusate dov’è finito il pacchista della Sicilia" "Fermi tutti!!! Hanno saltato una puntata. Dov’è la presentazione della new entry dell’Umbria? Dov’è la puntata con quello della Sicilia? Mo’ saltiamo le puntate".

