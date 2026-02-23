Affari Tuoi, cambia l’orario della puntata del 23 febbraio (e poi De Martino saluta): la nuova programmazione
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 andrà in onda per l’ultima volta prima di andare in ‘vacanza’ nella settimana di Sanremo 2026: i dettagli
Stefano De Martino va in onda per l’ultima volta e saluta. Oggi lunedì 23 febbraio 2026, infatti, Affari Tuoi tornerà regolarmente (o quasi) nell’access prime time di Rai 1 prima di andare in ‘vacanza’ nella settimana del Festival di Sanremo 2026. La puntata di stasera andrà in onda in nuovo orario proprio per lasciare spazio al PrimaFestival, il terzo appuntamento dedicato alla kermesse ligure, dopodiché bisognerà attendere il mese di marzo per tornare all’access ‘tradizionale’ con il gioco dei pacchi. Scopriamo tutti i dettagli e la nuova programmazione.
Affari Tuoi, il nuovo orario di oggi (lunedì 23 febbraio 2026): arriva Sanremo
Dopo l’appuntamento mancato di ieri per lasciare spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (un trionfo negli ascolti tv), Affari Tuoi torna in onda per l’ultima volta oggi lunedì 23 febbraio 2026. A partire da martedì, infatti, il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 andrà in ‘pausa’ nel corso della settimana del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti, in scena dal 24 al 28 febbraio al teatro Ariston. La puntata di stasera, tuttavia, andrà in onda in un nuovo orario, spostando in avanti le lancette di qualche minuto. Affari Tuoi partirà infatti alle 20:50 circa (e non come di consueto alle 20:40) per fare spazio al terzo appuntamento del PrimaFestival, condotto Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi dal Glass Box di fronte all’Ariston. Inizia così ufficialmente la settimana sanremese che, a partire dal prossimo anno, potrebbe non essere una ‘vacanza’ per Stefano De Martino, già indicato come il conduttore del Festival a partire dall’edizione 2027.
Quando torna in onda Stefano De Martino: la programmazione completa
Dal 24 al 28 febbraio, dunque, la prima serata di Rai 1 sarà ovviamente dedicata a Sanremo 2026, che andrà in onda tutta la settimana a partire dalle ore 20:40 fino alla finalissima di sabato. Ma quando tornerà in onda Affari Tuoi? Per il ritorno di Stefano De Martino al timone dell’access prime time di Rai 1 bisognerà attendere lunedì 2 marzo 2026, quando il game show tornerà nel suo consueto slot delle 20:40 a ‘battagliare’ contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti negli ascolti tv. Domenica 1° marzo 2026, invece, nell’access di Rai 1 andrà in onda il DietroFestival, il racconto dell’intera 76esima edizione del Festival di Sanremo attraverso le voci dei protagonisti e vari retroscena inediti. Di seguito la nuova programmazione completa di Affari Tuoi:
- Lunedì 23 febbraio: in onda;
- Martedì 24 febbraio: non va in onda;
- Mercoledì 25 febbraio: non va in onda;
- Giovedì 26 febbraio: non va in onda;
- Venerdì 27 febbraio: non va in onda;
- Sabato 28 febbraio: non va in onda;
- Domenica 1° marzo: non va in onda.
- Lunedì 2 marzo: in onda.
