Affari Tuoi, cambia l’orario della puntata di stasera 4 novembre (e Gerry Scotti festeggia) Cambiamenti in corso per il primo canale della rete ammiraglia che oggi vedrà una programmazione diversa dal solito: perché e cosa vedremo.

Proprio oggi, martedì 4 novembre, nel nostro Paese si festeggia la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Proprio per questo motivo, la Rai ha deciso di cambiare leggermente la programmazione del primo canale, dando spazio alle importanti celebrazioni a discapito di alcuni dei consueti programmi. In particolare, questa mattina Storie Italiane con Eleonora Daniele ha chiuso prima per lasciare spazio a uno speciale sulle Forze Armate, e l’inizio dello show cooking È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici è stato invece spostato alle ore 12.50. Ma i cambiamenti non finiscono qui, perché questa sera vedremo una leggera variazione anche sull’orario di Affari Tuoi, una notizia che non potrà che far piacere al buon Gerry Scotti: scopriamo di più.

Affari Tuoi stasera cambia orario: la programmazione

Proprio in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, i vertici Rai hanno deciso di fare qualche cambiamento nella programmazione di Rai 1. La serata inizierà come di consueto con il Tg1 delle 20, il programma Cinque Minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi con Stefano De Martino alle ore 20.35. La puntata del gioco dei pacchi terminerà però un po’ prima del solito, alle ore 21.30, per lasciare spazio a uno speciale intitolato La Forza che unisce St 2025, al quale seguirà poi a partire dalle 22.05 la replica di uno degli episodi più amati del Commissario Montalbano.

Affari Tuoi cambia orario e Gerry Scotti festeggia

Nella continua guerra a suon di share tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, il gioco dei pacchi ha finito per allungarsi sempre di più, arrivando a chiudere attorno alle ore 21.50 circa. In buona sostanza, i due show rispettivamente di Rai e Mediaset, nelle ultime settimane hanno iniziato a marcarsi a vicenda finendo in entrambi i casi ad allungare sempre di più la durata delle puntate. Inutile dire che questo ha immediatamente portato a diverse proteste sul web e molte lamentele da parte di chi non apprezza l’inizio del prime time di Rai 1 e Canale 5 ormai spostato alle ore 22. L’orario in cui, tra l’altro, un tempo (ormai lontanissimo) iniziava invece la seconda serata.

Stasera, con Affari Tuoi che terminerà prima del solito, ovvero alle 21.30, Gerry Scotti avrà campo libero per tutta la parte finale de La Ruota della Fortuna, e questo significa che probabilmente non potrà che ottenere risultati ancor più soddisfacenti non avendo la diretta concorrenza di Stefano De Martino. Questo, sottolineando l’ottimo share che il gioco di Canale 5 riesce a fare comunque a prescindere dalla concorrenza.

