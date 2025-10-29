Affari Tuoi: chi sono i The Breakfast Club, ospiti speciali di De Martino (che cambia per non affondare) Il conduttore le sta tentando tutte per non perdere terreno sui rivali di Mediaset. Stasera ospiti i The Breakfast Club, idoli dei teenager: ecco i dettagli.

C’è aria di rivoluzione negli studi di Affari Tuoi. Stefano De Martino, sempre più re Mida dei game show Rai, tenta la mossa del cavallo inserendo ospiti e nuovi volti per rispondere al grande successo di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Da un paio di settimane, il conduttore partenopeo ha già sparigliato le carte portando Herbert Ballerina come presenza fissa nel cast. Ma la vera novità ‘bomba’ arriverà proprio stasera, con un nuovo gruppo di ospiti che avrà un ruolo del tutto inedito. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Affari Tuoi, De Martino stravolge il format: stasera ospiti i The Breakfast Club. Chi sono

Ormai De Martino le tenta tutte per non perdere terreno sul rivale Gerry Scotti. Affari Tuoi, dopo aver introdotto l’ospite fisso Herbert Ballerina, questa sera si prepara a una nuova ‘rivoluzione’ nel format. Stavolta saranno Viola Silvi, Cristiano Borsi e Fabio Ferrucci – alias The Breakfast Club – gli ospiti speciali della puntata, pronti a portare la loro energia direttamente davanti al pubblico di Rai 1. I tre ragazzi in questione sono giovanissimi TikToker e content creator, che si sono distinti per i loro video ironici e per le challenge virali amatissime dalla Gen Z.

Ad annunciare l’ospitata nel gioco dei pacchi sono stati loro stessi, con una storia inaspettata pubblicata su Instagram: "Ah sì, non vi abbiamo detto che stasera ci vediamo su Rai 1 ad ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino". Non è chiaro, però, quale ruolo avranno i giovani influencer nella puntata di questa sera. Faranno solo quattro chiacchiere col conduttore o si renderanno protagonisti di gag, interventi, e magari una performance live della loro hit estiva "Estata Gitana"? Tutto è possibile, ovviamente.

La nuova strategia della Rai e di Affari Tuoi

Quella di stasera non è però una semplice ospitata, ma va letta nel contesto di un vero stravolgimento concettuale in atto ad Affari Tuoi. Per anni, il gioco dei pacchi ha resistito alla tentazione degli ospiti, puntando tutto su concorrenti, cifre da capogiro e tensione alle stelle. L’era De Martino, invece, segna il passaggio a un format più fluido e variegato, come dimostra la presenza di Herbert Ballerina nelle scorse settimane. L’arrivo dei Breakfast Club è insomma un segnale chiaro: la Rai vuole ‘rosicchiare’ share ai rivali rispondendo all’effetto Scotti, con una strategia più giovane e marcatamente crossmediale. Solo i dati auditel ci diranno se il piano di Viale Mazzini avrà funzionato, e se l’esperimento di questa sera segnerà un nuovo trend o resterà solo un caso isolato. Una cosa è certa: tra La Ruota della Fortuna che macina ascolti e Affari Tuoi che rilancia, la battaglia dell’access prime time non è mai stata così aperta.

