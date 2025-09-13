Affari Tuoi, tremendo scivolone ad Avanti un altro: la valletta annuncia De Martino e Bonolis s'infuria Caos in studio ad Avanti un altro: la valletta cita Affari Tuoi e Paolo Bonolis, tra risate e sarcasmo, conquista il pubblico con la sua reazione. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Avanti Un Altro è una garanzia assoluta per chi vuole ridere e il merito non può che andare a lui, Paolo Bonolis. Mattatore con la battuta sempre pronta, non ha peli sulla lingua, neanche quando si tratta di alzare la voce con la valletta di turno. E’ ciò che è successo ieri sera, venerdì 12 settembre 2025, quando al termine della puntata, il pubblico ha assistito a un vero e proprio siparietto proprio tra la valletta e il conduttore. La donna, dopo aver dato la linea al Tg5, ha lanciato Affari Tuoi, il format di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E volete sapere qual è stata la reazione di Bonolis? Be’, dovete proseguire la lettura.

Avanti Un Altro, la valletta lancia Affari Tuoi e Bonolis si infuria: "Ma non ci venite qua"

Ieri sera, 13 settembre 2025, durante una puntata di Avanti Un Altro su Canale 5 si è verificato un momento esilarante con protagonista la valletta. Nei titoli di coda, avvicinandosi a Paolo Bonolis, la donna è stata invitata a lanciare il programma successivo, ma ha commesso una gaffe decisamente clamorosa: "Tra poco c’è il Tg5 e domani andrà in onda Affari Tuoi". La reazione del conduttore ha scatenato le risate: "Ma basta, ma basta, ma se vi stiamo sulle palle, ma non ci venite qua", ha detto rivolgendosi al pubblico, rimasto interdetto, mentre la valletta, in preda all’ilarità, cercava di ribattere: "No, ma non è vero". Il programma resta tra i più seguiti di Canale 5, offrendo ai concorrenti la possibilità di vincere denaro.

Gli ascolti di Avanti Un Altro faticano a crescere: il possibile motivo

Mediaset è fiera di Gerry Scotti e della nuova Ruota della Fortuna i cui ascolti brillano, superando Affari Tuoi per due settimane consecutive. Ma c’è Avanti un Altro (partito il 1° settembre), che dopo anni di ascolti favolosi, mostra difficoltà a decollare in termini di share. E’ probabile che Canale 5, negli anni, ha contribuito a indebolire il format di Bonolis e Santucci con repliche frequenti, prime tv registrate mesi prima e speciali casuali, rendendo difficile distinguere il nuovo dal vecchio. Le nuove puntate deludono: il 1° settembre ha registrato 1.983.000 spettatori (15,6%), lontano dai 21-25% di Reazione a Catena. La distanza di share è rimasta costante, con punte fino a 10 punti. Solo due puntate su sette hanno superato i 2 milioni di telespettatori.

La seconda settimana di settembre ha confermato le difficoltà, nonostante qualche risalita. La gestione Mediaset, tra repliche e puntate inedite distribuite solo nei giorni feriali, non aiuta il format, che rischia di perdere appeal con il ritorno de L’Eredità il 6 ottobre. Nel frattempo, La Ruota della Fortuna continuerà almeno fino a dicembre. Per il futuro, Max Giusti prenderà il preserale dal 2026 con Caduta Libera, mentre Bonolis registrerà nuove puntate di Avanti un Altro, la cui messa in onda potrebbe arrivare entro fine 2025 o primavera 2026, in occasione dei 15 anni del programma, che potrebbero anche segnare una possibile conclusione se i risultati non miglioreranno.

