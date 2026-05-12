Affari Tuoi, l'audio rubato di Herbert Ballerina contro i colleghi è virale, le parole choc: "Perdiamo inutilmente tempo" Una frase sfuggita a microfono aperto durante la puntata ha acceso il dibattito online: tra ironie e meme, il fuori onda del comico è diventato il vero caso della serata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il pubblico di Affari Tuoi è abituato ai colpi di scena legati ai pacchi, alle offerte del Dottore e alle reazioni imprevedibili dei concorrenti, ma stavolta a far discutere non è stata tanto la partita della concorrente Brigitta quanto un momento sfuggito al controllo della diretta. Durante la puntata andata in onda lunedì 11 maggio, infatti, un audio attribuito a Herbert Ballerina è finito accidentalmente in trasmissione, trasformandosi nel giro di poche ore in uno dei contenuti più commentati sui social.

Affari Tuoi il fuori onda di Herbert Ballerina che ha sorpreso tutti

La concorrente del Veneto era arrivata alla fase decisiva della sua partita con due pacchi ancora in gioco: da una parte 50mila euro, dall’altra appena 200 euro. Un finale teso, con Stefano De Martino pronto a coinvolgere, come accade spesso nel programma, gli ‘spettatori’ Lupo e Thanat per raccogliere il loro parere prima della scelta finale. Ed è stato proprio in quel momento che qualcosa è sfuggito.

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Mentre il conduttore introduceva il classico momento del confronto con gli opinionisti dicendo: "Credo sia venuto il momento di sentire i nostri amici", si è sentita chiaramente una voce fuori campo, con tono spazientito e chiaramente appartenente a Herbert Ballerina. Il commento non è passato inosservato: "Ma perché… Perché dobbiamo perdere inutilmente questo tempo? Tanto uno dice una cosa e uno dice un’altra".

Una battuta che probabilmente il comico pensava non sarebbe mai stata ascoltata dal pubblico, dato che probabilmente l’uomo pensava di avere il microfono spento, ma che invece nel giro di pochi minuti è diventata virale su X, Instagram e TikTok. Il video del momento è stato condiviso ovunque, accompagnato da meme, battute e commenti ironici da parte degli utenti.

In molti hanno però apprezzato l’uscita del comico per la sua spontaneità. Secondo diversi telespettatori, infatti, Herbert Ballerina avrebbe espresso ad alta voce quello che una parte del pubblico pensa da tempo riguardo agli interventi di Lupo e Thanat, considerati da alcuni più un elemento di spettacolo che un reale aiuto strategico per i concorrenti.

Stefano De Martino tira dritto e fa finta di niente

La cosa che ha colpito maggiormente il pubblico è stata anche la reazione dello studio. Stefano De Martino, infatti, ha proseguito normalmente la conduzione senza interrompersi e senza fare alcun riferimento all’audio appena sentito. Non è chiaro se il commento sia stato realmente percepito in studio oppure se si sia scelto semplicemente di ignorarlo per evitare di dare ulteriore attenzione all’episodio. Fatto sta che il momento è passato inosservato in trasmissione, mentre online stava già esplodendo. Anche Herbert Ballerina, almeno per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

Un episodio che divide il pubblico: le reazioni online

Sui social, come spesso accade in questi casi, le reazioni sono state molto diverse. C’è chi ha trovato il commento esilarante e assolutamente sincero, apprezzando il fatto che fosse un momento totalmente spontaneo e non preparato. Altri, invece, hanno sottolineato come proprio quei momenti di confronto facciano parte del meccanismo televisivo di Affari Tuoi, contribuendo ad aumentare la suspense e la tensione prima delle decisioni finali.

Su X il video del momento ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti. Tra quelli più plausibili c’è chi avrebbe scritto: "Herbert ha detto quello che pensiamo tutti", oppure "Sto ridendo da mezz’ora per come l’ha detto". Qualcun altro avrebbe ironizzato con frasi come: "Il vero colpo di scena della puntata non era il pacco finale". Non sono mancati neppure i commenti di chi ha preso le difese del programma: "Ma senza quei momenti il gioco perderebbe tutta la tensione" oppure "Lupo e Thanat ormai sono parte dello show".

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