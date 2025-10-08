Affari Tuoi, gli ascolti Tv spiegati: la rimonta di De Martino (e l’arma segreta di Scotti). Chi vince davvero
Continua la sfida punto su punto tra il gioco dei pacchi e lo storico show di Canale 5. L'ex ballerino cresce serata dopo serata, ma il rivale ha un asso nella manica.
La battaglia degli ascolti televisivi tra i colossi del preserale, Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5, sta regalando al pubblico serate di fuoco e numeri destinati a fare scuola. Ma la domanda che sorge spontanea è una sola: chi vince davvero tra i due programmi capitanati rispettivamente da Stefano De Martino e Gerry Scotti? Un’occhiata agli ultimi numeri può aiutarci a capire qualcosa in più. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Affari Tuoi, gli ascolti tv spiegati e il duello con Scotti
A raccontare la realtà degli ascolti tv, nella battaglia tra De Martino e Scotti, è prima di tutto un grafico pubblicato dal profilo BubinoBlog su X, che descrive la curva dell’auditel minuto per minuto. Affari Tuoi parte piano, con una curva che all’inizio della trasmissione si mantiene sotto quella di Scotti. Poi però cambia tutto: con il passare dei minuti, il pubblico di Rai 1 si scalda e la curva di De Martino, lenta ma inesorabile, cresce fino ad agganciare e addirittura superare quella di Canale 5.
Ma è a questo punto che le carte in tavola cambiano di nuovo. Perché Affari Tuoi termina prima de La Ruota, e Gerry Scotti può capitalizzare il vantaggio di correre in solitaria ‘esplodendo’ proprio alla fine di quel segmento. Con la complicità (involontaria) della fine della puntata di Un posto al sole su Rai 3.
Il successo (in tandem) di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Anche i dati auditel di ieri, martedì 7 ottobre 2025, sono una fotografia fedele dello stato di salute del preserale italiano. Affari Tuoi arriva a 4.945.000 spettatori con il 23.5% di share, mentre "La Ruota della Fortuna" mette insieme 5.287.000 spettatori e il 25.2% nelle fasce di punta. Un risultato che, in fondo, premia entrambi. E lo stesso vale per il 6 ottobre, con De Martino che ha raggiunto quasi 4.900.000 spettatori (22.9%), mentre Scotti si è confermato sopra i 5.300.000 (25.3% di share).
Insomma, alla fine della fiera è chiaro che entrambe le trasmissioni godono di ottima salute. Affari Tuoi sfiora i 5 milioni e fa comunque un gran risultato, mentre La Ruota della Fortuna si mantiene in vetta e festeggia il suo picco di share. È una sfida a suon di record, quella in atto. Che conferma come il preserale sia oggi il palcoscenico più competitivo della tv generalista. Non resta allora che attendere le prossime puntate, per capire chi la spunterà nel lungo periodo tra i due colossi di Rai e Mediaset.
