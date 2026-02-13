Affari Tuoi, senza Herbert Ballerina ascolti alle stelle: “Sono stato surclassato”, il dato sorprendente
Il comico ha scherzato sui risultati del game show di Stefano De Martino durante la sua assenza, parlando anche del rapporto col conduttore e Martina Miliddi
Affari Tuoi si prepara a sbarcare nuovamente in prima serata. Dopo il successo dell’Epifania con lo Speciale Lotteria Italia, infatti, il game show di punta di Rai 1 andrà in onda nel prime time di oggi venerdì 13 febbraio 2026 per l’appuntamento dedicato a San Valentino ‘Nella buona e nella cattiva sorte’. La speranza è anche quella di tenere a distanza de La Ruota della Fortuna negli ascolti tv che, recentemente, hanno subito un’impennata. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Herbert Ballerina ha ironizzato proprio su questa crescita arrivata durante la sua assenza. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Affari Tuoi, ascolti record senza Herbert Ballerina? Le parole del comico
Dopo le sconfitte degli ultimi giorni, Affari Tuoi è tornato a trionfare nell’access prime degli ascolti tv di ieri, superando la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Per il game show di punta di Rai 1 si tratta di un trend positivo arrivato nelle ultime settimane, risalente più o meno all’addio (temporaneo) di Herbert Ballerina al programma. "Sono sparito per motivi personali e sono stato tra l’altro subito sostituito" ha raccontato il comico oggi a La Volta Buona in collegamento con Caterina Balivo, scherzando anche sull’innesto di Martina Miliddi nello studio di Affari Tuoi. Herbert ha anche ironizzato proprio sull’ottima crescita della trasmissione nei dai Auditel: "Tra l’altro quando io non c’ero gli ascolti di Affari Tuoi sono impennati" ha scherzato il comico. "Ed è sempre così Herbert, ricordatelo… È una regola della televisione" è stata al gioco Caterina Balivo.
Il rapporto con Martina Miliddi e l’amicizia con Stefano De Martino
Nel corso della puntata di oggi venerdì 13 febbraio 2026 de La Volta Buona Herbert Ballerina ha raccontato anche qualche retroscena dello studio di Affari Tuoi. Incalzata da Caterina Balivo sul suo rapporto col comico, la new entry Martina Miliddi ha scherzato: "C’è competizione, ma per me è un onore… Lui balla benissimo". "Sono stato surclassato" ha ironizzato, sconsolato, Herbert Ballerina. Quest’ultimo ha parlato anche del suo longevo rapporto professionale e di amicizia con Stefano De Martino, nato ai tempi di Bar Stella semplicemente con una chiamata: "Abbiamo parlato per la prima volta al telefono perché mi ha invitato a partecipare, poi ci siamo incontrati ed è sbocciato l’amore".
