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Affari Tuoi, la nuova formula non convince: ascolti in calo contro Gerry Scotti. Ci sono almeno 3 cose da cambiare subito per rimediare

Dal Contropacco agli stacchetti, passando per il voto dei pacchisti: le novità che rischiano di snaturare Affari Tuoi mentre La Ruota della Fortuna continua a volare negli ascolti

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Gerry Scotti annienta Stefano De Martino nella sfida dell’access prime time? Il confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi sta diventando sempre più interessante, con il game di Canale 5 che continua a correre mentre quello di Rai 1 fatica a ritrovare i numeri dello scorso anno. Ma è davvero soltanto una questione di abitudine del pubblico?

Cosa non sta funzionando ad Affari Tuoi

Ci sono alcune novità che, invece di aiutare il programma, rischiano di snaturarne l’identità: dal Contropacco agli stacchetti musicali, passando per il voto dei pacchisti e una deriva sempre più da varietà. Senza dimenticare la concorrenza della Ruota e un pubblico che oggi sembra chiedere ai quiz qualcosa in più del semplice intrattenimento. Nel video, ecco le cinque cose che elimineremmo senza pensarci due volte.

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Marco Galeone

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