Affari Tuoi, Ricci riappare con accuse durissime: dal “fellone Amadeus” a "De Martino a Striscia" L’ideatore di Striscia la Notizia ha parlato del ritorno in tv del tg satirico e si è scagliato contro il game show dei pacchi di Rai 1 con un pesante attacco

Striscia la Notizia torna in tv e Antonio Ricci è più agguerrito che mai. Il tg satirico farà infatti ritorno nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo 22 gennaio con appuntamento settimanale e per il suo ideatore non si tratta assolutamente di una ‘sconfitta’, anzi. La concorrenza sarà quella della prima serata e non più di Affari Tuoi, programma verso il quale Ricci non ha risparmiato parole durissime dopo le battaglie passate. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Striscia la Notizia: Antonio Ricci sul ritorno in tv

L’ultima puntata era andata in onda il 7 giugno 2025, al termine di un’edizione tutt’altro che esaltante dal punto di vista degli ascolti. Ora Striscia la Notizia si prepara a tornare in tv per il ‘rilancio’ in prima serata a partire dal 22 gennaio. Dalla partecipazione di Maria De Filippi e Tina Cipollari a quella di Alessandro Del Piero e Roberta Bruzzone fino alle sei veline (non più due) che si alterneranno sul bancone, non mancheranno le novità; alla conduzione, invece, i confermatissimi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. "Restiamo la trasmissione più giovane della televisione e diventare un settimanale non è assolutamente un intoppo della mia carriera, cosa dovrei volere di più?" ha spiegato Antonio Ricci. L’ideatore di Striscia si è detto sicuro della nuova formula del suo programma e di potere resistere alla concorrenza spietata del prime time del giovedì: "So che andiamo contro la fiction di successo della Rai Don Matteo e che non la batto, ma voglio provare a tamponare e soprattutto mi interessa fare un buon lavoro".

Da Amadeus a De Martino: il duro attacco ad Affari Tuoi

Come riportato da Adkronos e rilanciato dal portale DavideMaggio, a meno di una settimana dal ritorno in tv di Striscia la Notizia l’ideatore Antonio Ricci si è voluto anche togliere qualche sassolino dalla scarpa dopo il flop dell’ultima edizione, crollata sotto i colpi di Stefano De Martino e Affari Tuoi (che con l’approdo in prima serata non saranno più competitor). "La Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose che esista perché rovina i più deboli con problemi incredibili. Perché la politica non interviene? La Meloni era contro il gioco d’azzardo, io voglio vedere che provvedimenti prende il centrodestra contro il gioco d’azzardo" ha tuonato Ricci, scagliandosi contro il game show di punta di Rai 1. Secondo lui le vincite del programma sarebbero quantomeno sospette – ha spiegato – aggiungendo anche una frecciata all’ex conduttore Amadeus: "Per ottenere risultati con l’esordiente De Martino su una rete dormigliona come Rai 1, la Rai è partita con una delle sue edizioni più taroccate, perché dovevano ammazzare il fellone Amadeus che li aveva mollati". E a proposito dell’addio di Amadeus alla Rai, Ricci ha svelato un retroscena esclusivo su una trattativa che sarebbe esistita tra Striscia e De Martino: "De Martino doveva venire a Striscia, poi Amadeus ha mandato a monte tutto".

