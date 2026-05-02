Affari Tuoi cambia faccia, l'annuncio (inatteso) di Stefano De Martino: quale big di Sanremo vedremo ospite stasera
Un ospite musicale che racconta il nuovo corso del game show tra spettacolo, contaminazioni e rivoluzioni televisive. Ecco chi è il fuoriclasse di Sanremo ospite stasera.
C’è qualcosa di apparentemente leggero, quasi buttato lì senza enfasi, nell’annuncio fatto da Stefano De Martino durante la puntata del 1 maggio di Affari Tuoi, ma che in realtà nasconde molto di più di una semplice anticipazione. Il conduttore, con la consueta naturalezza che ormai caratterizza la sua conduzione, ha rivelato che nella puntata del 2 maggio sarà presente uno degli artisti più ascoltati dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Una frase che racconta perfettamente la direzione che il format sta prendendo.
L’annuncio di Stefano De Martino: Samurai Jay ospite dopo Sanremo
Si tratta di un segnale sempre più evidente di come Affari Tuoi stia cambiando pelle sotto gli occhi del pubblico. Il conduttore ha infatti fatto sapere che nella puntata di stasera vedremo anche il cantante campano Samurai Jay, un annuncio che spiega molto le scelte del padrone di casa. Non è infatti un episodio isolato, ma si inserisce in una trasformazione più ampia che sta progressivamente portando il programma lontano dalla sua natura originaria di semplice gioco.
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Durante la puntata di ieri, tra una dinamica di gioco e l’altra, De Martino ha annunciato la presenza del cantante in modo semplice: "A proposito di Ossessione, Samurai Jay verrà a trovarci qui domani". Sembra chiaro che, rispetto al passato, il reality oggi sembra voler abbracciare sempre di più il linguaggio dell’intrattenimento puro, mescolando elementi diversi tra loro.
Affari Tuoi diventa un contenitore ibrido: la scelta per lottare con La Ruota della Fortuna
Quello che un tempo era conosciuto come il "gioco dei pacchi" sta assumendo identità nuove, sempre più vicine a un varietà moderno. L’allungamento della durata, gli inserti comici, le incursioni di personaggi esterni e ora anche la musica live o promozionale: tutto contribuisce a costruire un prodotto televisivo diverso, più fluido e meno definibile.
La presenza di artisti musicali rappresenta forse il segnale più evidente di questa mutazione, soprattutto se si pensa che fino a poco tempo fa un’iniziativa del genere sarebbe sembrata fuori contesto. E invece oggi funziona, si integra e, soprattutto, arricchisce il racconto televisivo.
Non è la prima volta che il programma sperimenta in questa direzione: basti pensare a precedenti ospitate o momenti speciali che hanno già aperto la strada a questa nuova identità, da Jovanotti a Morandi. Ma con Samurai Jay si compie un ulteriore passo, perché si porta dentro lo studio un pezzo di attualità musicale molto forte.
Il legame tra Ossessione e Belen, ex di De Martino
Samurai Jay arriva a Affari Tuoi forte del successo del brano Ossessione, presentato al Festival di Sanremo. Ed è proprio qui che si creano una meta narrazione, che rende l’operazione ancora più interessante. All’interno della canzone compare anche Belén Rodriguez, storica ex di De Martino vista per altro esibirsi con Samurai proprio sul palco della kermesse, creando una sorta di mix tra vita privata, musica e televisione che difficilmente passa inosservato. Non viene esplicitato in modo diretto, non viene sottolineato con forza, ma resta lì, sospeso, pronto a essere colto dal pubblico.
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