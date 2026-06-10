Affari Tuoi, sirene d’allarme e ascolti tv in picchiata: La Ruota della Fortuna domina (e ora De Martino sparisce) Il gioco dei pacchi torna a inseguire Scotti nella gara dell'access prime time. Mentre l'inizio dei Mondiali 2026 su Rai 1 rischia di dare il colpo di grazia al conduttore.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Rai 1 aveva rialzato la testa, dopo un autunno complicato. Ma da qualche tempo le sirene d’allarme si sono accese. Dopo mesi di rimonta su Canale 5, Affari Tuoi è tornato a inseguire La Ruota della Fortuna: il game di Gerry Scotti domina stabilmente l’access prime time, mentre il programma di Stefano De Martino è costretto a fare i conti con ascolti in calo e l’incertezza, con l’inizio dei Mondiali di calcio 2026, di un palinsesto improvvisamente ‘nemico’. Vediamo qui sotto i particolari.

Affari Tuoi, il crollo di De Martino nelle ultime settimane

L’inizio del 2026 era stato il momento della riscossa. L’arrivo fisso di Martina Miliddi, e l’apporto di Herbert Ballerina avevano ridato ritmo e leggerezza ad Affari Tuoi, consentendo al gioco dei pacchi di recuperare terreno su La Ruota della Fortuna che aveva dominato l’autunno precedente. In diverse serate, Rai 1 era riuscita persino a superare Scotti, tornando leader nell’access e ridando fiato all’idea che De Martino fosse la scelta giusta per il dopo Amadeus in azienda.

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Da fine maggio, però, il vento è cambiato. I dati degli ultimi giorni rivelano una tendenza chiara e preoccupante: La Ruota non solo è tornata davanti quasi ogni sera, ma lo ha fatto con margini netti, spesso di 2‑3 punti di share e centinaia di migliaia di spettatori. Non si tratta quindi di una semplice altalena fisiologica, e il calendario dei Mondiali rischia adesso di trasformare il sorpasso Mediaset in un distacco incolmabile.

I numeri che preoccupano Rai 1

Gli ascolti dell’ultima settimana fotografano perfettamente il problema. Ecco alcuni dati chiave:

Lunedì 1 giugno : Affari Tuoi si ferma a 4.310.000 di spettatori (24,5%); La Ruota della Fortuna a 4.417.000 di spettatori (25,1%)

: Affari Tuoi si ferma a 4.310.000 di spettatori (24,5%); La Ruota della Fortuna a 4.417.000 di spettatori (25,1%) Martedì 2 giugno : Affari Tuoi è a 3.722.000 di spettatori (20,5%); La Ruota della Fortuna raggiunge quota 4.724.000 di spettatori (25,6%)

Mercoledì 3 giugno : Affari Tuoi non va in onda per Lussemburgo‑Italia; La Ruota della Fortuna domina con 5.161.000 di spettatori (26,8%)

Giovedì 4 giugno : Affari Tuoi raggiunge 4.290.000 di spettatori (22,8%); La Ruota della Fortuna vince ancora con 4.745.000 di spettatori (25%)

Venerdì 5 giugno : Affari Tuoi si attesta sui 3.987.000 di spettatori (22,9%); La Ruota della Fortuna fa 4.358.000 di spettatori (24,9%)

Sabato 6 giugno : Affari Tuoi, 3.698.000 di spettatori (24,6%); La Ruota della Fortuna; 3.924.000 di spettatori (25,7%)

Domenica 7 giugno : Affari Tuoi non va in onda per Grecia‑Italia; La Ruota della Fortuna fa registrare 4.488.000 di spettatori (26,5%)

Lunedì 8 giugno : Affari Tuoi, 4.352.000 di spettatori (22,6%); La Ruota della Fortuna, 4.825.000 di spettatori (25,1%)

Martedì 9 giugno: Affari Tuoi tocca quota 4.172.000 di spettatori (22,6%); La Ruota della Fortuna vince ancora con 4.516.000 di spettatori (24,4%).

Il nodo Mondiali per De Martino

Per Stefano De Martino il momento è delicato anche per un altro motivo. Dopo i ‘buchi’ di palinsesto già registrati per le amichevoli della Nazionale, ora arrivano i Mondiali 2026, con Rai 1 che ha scelto di spostare completamente il baricentro del prime time sul calcio.

Già questa settimana Affari Tuoi salterà giovedì 11 giugno (cerimonia e partita inaugurale Messico‑Sudafrica) e venerdì 12 giugno (Canada‑Bosnia), partite che occuperanno l’intero access prime time e la serata. E non sarà un caso isolato: per oltre un mese, tra gare, notti americane e speciali Notti Mondiali, il game show di Rai 1 dovrà convivere con una griglia crivellata di stop, slittamenti, inizi posticipati.

In termini di percezione del pubblico, questo significa una sola cosa: La Ruota della Fortuna sarà l’unico punto fermo dell’access nei prossimi giorni. Per Rai 1, che negli ultimi mesi aveva lavorato per trasformare Affari Tuoi in un asset stabile, anche in vista dell’era post‑Amadeus e del Sanremo targato De Martino, si tratta di un campanello d’allarme notevole. La pausa Mondiali rischia di cristallizzare l’attuale gerarchia: La Ruota davanti, Affari Tuoi a inseguire. E un conduttore che – almeno per qualche settimana – dovrà guardare la sfida con Scotti quasi sempre dalla panchina.

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