Affari Tuoi, l’addio commosso di Lupo: “La favola è finita”. E Thanat svela un messaggio (amarissimo)
I due ormai ex protagonisti del game show di Stefano De Martino hanno commentato l’inizio della nuova stagione negli studi milanesi ‘salutando’ il programma
La prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi andata in onda ieri domenica 6 settembre 2026 ha segnato un cambiamento evidente per il pubblico: con il trasloco della trasmissione a Milano e una nuova organizzazione, infatti, quest’anno Lupo e Thanat non hanno seguito Stefano De Martino. L’assenza dei due volti ormai familiari agli spettatori non è passata inosservata e, dopo il debutto, sono arrivati anche i loro messaggi sui social. Parole che raccontano nostalgia, affetto e la consapevolezza di aver chiuso un capitolo importante. Scopriamo tutti i dettagli.
Affari Tuoi, Lupo saluta: "Ora la favola è finita"
Per Lupo il legame con Affari Tuoi sembra essere soprattutto una storia personale, iniziata quasi per caso e diventata negli anni un’esperienza indimenticabile. In un post pubblicato sui social, infatti, l’ormai ex protagonista del game show simbolo dell’access prime time di Rai 1 ha ripercorso proprio gli esordi davanti alle telecamere, ricordando il momento in cui Amadeus gli diede per la prima volta la possibilità di parlare: "Non avevo mai pensato di parlare in televisione e mi sembrava impossibile che potesse accadere proprio a me. Era già una cosa meravigliosa assistere alle registrazioni e battere le mani. Poi un giorno Amadeus si avvicinò col microfono e iniziai a parlare. È stato come entrare in un sogno. Non so dire cosa provassi esattamente in quei momenti, se prevalesse più l’incredulità o la gioia. Ora la favola è finita, ma le persone continuano a fermarmi. Proprio ieri pomeriggio l’autista di un pullman mi ha suonato e poi sporgendosi dal finestrino mi ha chiesto: ‘Ci sarai stasera?’ E io ho risposto a gesti perché la voce non mi usciva." Un racconto carico di emozione che ben riassume il rapporto di Lupo col programma e la malinconia per l’addio a Stefano De Martino e tutta la sua squadra sbarcata a Milano.
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Thanat e il messaggio del fan: "Manca un quid"
Anche Thanat ha affidato ai social la propria reazione all’inizio della nuova edizione di Affari Tuoi. Commentando il post di Lupo, infatti, ha scritto: "Sai che anche a me le persone continuano a fermarmi e chiedermi se ci sarò quest’anno." Un segnale di quanto i due siano rimasti impressi nella memoria degli spettatori ("Faremo qualcosa insieme" ha scherzato Lupo rispondendo all’ex collega). Thanat ha poi condiviso nelle sue storie un messaggio privato ricevuto da un fan, particolarmente diretto: "Ma quando sono arrivati alla Regione non hai visto un vuoto enorme??? Il tuo e quello di Lupo… mi spiace, studio bello ma trasmissione a cui manca un quid. Un caro saluto". A quelle parole Thanat ha scelto di rispondere senza polemiche, limitandosi a sottolinearne il valore affettivo: "Ho apprezzato molto questo messaggio che mi è arrivato".
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