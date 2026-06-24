Affari Tuoi, stasera niente puntata: la Rai cancella ancora De Martino dopo il flop (e Gerry Scotti ‘scappa’) Salta la puntata di stasera, mercoledì 24 giugno 2026, di Affari Tuoi, questo favorisce La Ruota della Fortuna, sempre in vantaggio negli ascolti (ieri distacco evidente)

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non è ancora tempo di vacanze per "Affari Tuoi", anche se in questo periodo di inizio estate il programma condotto da Stefano De Martino va in onda con una programmazione davvero particolare. Tutto questo è però dovuto alla necessità di lasciare spazio a un evento importante per la Rai, come i Mondiali di calcio, che catalizzano l’attenzione di milioni di telespettatori, nonostante l’assenza dell’Italia per la terza volta consecutiva.

Chi ama il game dovrà quindi rinunciare alla possibilità di seguirlo questa sera, mercoledì 24 giugno 2026.

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Affari Tuoi stasera non va in onda: ecco perché e quando torna

E’ tempo di rinunce per i tantissimi appassionati di "Affari Tuoi", che si trovano costretti a dover rinunciare alla possibilità di vedere il gioco dei pacchi ogni giorno, come accaduto nei mesi passati. Questa sera, mercoledì 24 giugno 2026, il programma non andrà infatti in onda per il motivo che abbiamo ormai imparato a conoscere nell’ultimo periodo, lasciare il posto a una delle partite dei Mondiali di calcio 2026, questa volta si tratta di Svizzera-Canada, trasmessa in diretta dalla rete ammiraglia Rai.

Questo modo di agire, per quanto inevitabile per la necessità di lasciare un posto in palinsesto a un evento così importante per i tantissimi appassionati dello sport più amato in Italia (nonostante l’assenza degli azzurri) non aiuta certamente il format. La trasmissione condotta da Stefano De Martino, infatti, sta perdendo costantemente negli ascolti, superata da "La Ruota della Fortuna", anche quando il quiz di Gerry Scotti si trova ad avere a che fare con partite che vedono scendere in campo Nazionali di prestigio.

Riuscire a capire se "Affari Tuoi" sia davvero in palinsesto in un determinato giorno diventa quindi quasi un’impresa per i suoi telespettatori più fedeli, specialmente per i meno sportivi, che sono quindi poco informati sull’andamento della competizione. L’assenza di questa sera non sarà però l’unica, questa la programmazione da qui a fine settimana:

Mercoledì 24 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Canada, ore 21:00);

Giovedì 25 giugno: Affari Tuoi va in onda;

Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Norvegia-Francia, ore 21:00);

Sabato 27 giugno: Affari Tuoi va in onda;

Domenica 28 giugno: Affari Tuoi non va in onda (sedicesimi di finale).

Il trend poco favorevole per la Tv di Stato è stato evidente anche nel riscontro della puntata di ieri, martedì 23 giugno. Su Rai1 "Affari Tuoi Mundial" ha totalizzato 3.767.000 spettatori (22.6%) dalle 20:37 alle 21:30, mentre Mondiali 2026 – Pre partita Inghilterra-Ghana è arrivato a 3.298.000 spettatori (19.8%) dalle 21:30 alle 22. Una differenza evidente rispetto a Canale 5, dopo "Gira La Ruota della Fortun"a dalle 20:42 alle 20:52 (3.326.000 – 20.6%), "La Ruota della Fortuna" ha raccolto 4.282.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:55 alle 21:47

"Affari Tuoi continuerà comunque fino al 19 luglio, quando si fermerà per un passaggio di consegne con "L’Eredità", per la prima volta in onda in access prime time, una fascia oraria particolare, dove si troverà comunque a fronteggiare il predominio quasi incontrastato de "La Ruota", che proseguirà invece per tutta l’estate con una versione del gioco parzialmente rinnovata nelle manches e non solo, iniziata questa settimana. In un primo momento c’è stato chi ha criticato questa scelta di Mediaset per timore di andare incontro a una sorta di "overdose" che potrebbe stancare alla lunga il pubblico visto che ci sono state pochissime pause nell’arco di un anno, ma a Cologno Monzese pensano sia bene premere sull’acceleratore puntando su un titolo di sicuro successo, anche ben oltre le aspettative dei più ottimisti.

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