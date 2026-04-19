Affari Tuoi, la serata da cardiopalma della campionessa olimpica: "Alti e bassi come la mia vita". E De Martino svela il suo primato A giocare ad Affari Tuoi domenica 19 aprile è Giulia Emmolo, ex campionessa olimpica di pallanuoto dalla Liguria, tante mosse sfortunate, ma poi si riscatta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Affari Tuoi" non lascia solo il pubblico nemmeno la domenica, per questo il game dei pacchi è in onda anche questa sera, 19 aprile 2026. A mettersi in gioco è Giulia Emmolo, rappresentante della Liguria da Imperia, che gli appassionati di sport potrebbero in realtà già conoscere. Lei è infatti da anni un appartenente alle forze dell’ordine, oltre a essere stata una pallanuotista del Setterosa italiano, con cui ha vinto una medaglia olimpica: "Con loro ho scritto un bel capitolo di storia dello sport", dice subito a Stefano De Martino in fase di presentazione.

ll suo auspicio è quello di poter scrivere pagineimportanti anche in questa occasione, seppure gran parte del suo destino in questo caso possa dipendere dalla fortuna, mentre la sua carriera sportiva è stata vincente grazie al suo talento.

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Affari Tuoi, puntata 19 aprile 2026: cosa è successo

Giulia si trova a giocare con il pacco numero 12. Prima di iniziare a giocare Stefano De Martino introduce Herbert Ballerina, che si dichiara ovviamente proveniente da Campobasso, per poi dire: "Io ho sempre appetito, sono sempre infame". Alle sue parole il conduttore beve con la tazza del programma, per poi dire: "Giorgio, sei nei miei pensieri". Il riferimento è a Giorgio, noto hater della trasmissione, che i fedelissimi del game show hanno imparato a conoscere seppure indirettamente.

Stefano fa alla concorrente una domanda in stile Francesca Fagnani, ovvero: "Che belva si sente?", lei risponde: "Un gattone". Non manca la replica di Herbert, che dice: "Io un ippopotamo". Giorgia ha portato con sé le medaglie conquistate, quella delle Olimpiadi di Rio 2016 e agli Europei di Eindhoven 2012. Ballerina quindi dice: "Eccola, dove l’avevo vista". De Martino per mettere in evidenza i suoi meriti sottolinea come "la pallanuoto sia uno sport tostissimo", cosa confermata anche da Herbert, che dice: "perché non tocchi". Il conduttore precisa: "Io non ce la farei mai, Herbert potrebbe fare il morto a galla", la concorrente gli dà in parte ragione: "Potrebbe fare l’uomo boa". A supportare la concorrente c’è il marito, Daniele, che fa il cuoco sulle barche.

Le prime giocate non sono così felici. La poliziotta apre nell’ordine i 20 mila euro, i 15 mila euro e il "pacco nero" che, si scopre, contiene 75 mila euro. Non va molto meglio andando avanti, se ne vanno 50 mila, 100 euro e 500 euro. Messa da parte la sestina, arriva la prima offerta del "Dottore", tutto sommato piuttosto consistente, visto che siamo ancora all’inizio, pari a 40 mila euro. Giulia ritiene però sia ancora prematuro accettare, per questo decide di andare avanti.

Alla ripresa la fortuna non sembra essere ancora tornata, l’ex sportiva elimina infatti altri due pacchi rossi, da 10 e da 30 mila euro, anche se può consolarsi visto che sono rimasti quelli rossi con i valori più elevati. Si prosegue migliorando, togliendo dalla partita il pacco da 0 euro, interviene quindi ancora il "Dottore", che questa volta evita di fare una proposta economica, preferendo spingerla a fare il cambio, ma lei rifiuta ancora.

Man mano che le scelte della concorrente proseguono, inizia a farsi strada la sensazione di essere in una serata nefasta, anche se chi segue sempre "Affari Tuoi" sa che i colpi di scena non possono essere esclusi fino alla fine. La situazione sembra cambiare quando lei effettivamente sceglie di optare per il cambio pacco e prediligere il numero 9 invece del suo 12. La scoperta successiva a questa mossa lascia però tutti attoniti, nel suo c’erano addirittura 300 mila, segno evidente di come la sorte non fosse stata nefasta con lei, almeno inizialmente.

Giulia si ritrova con tre pacchi blu e uno solo rosso, ma di estremo valore, pari a 200 mila euro. Il "Dottore" prova ancora a tergiversare, per questo le propone ancora una volta un cambio, lei accetta ancora una volta. Una delle ultime offerte del "Dottore", pari a 30 mila euro, la fa cadere in tentazione, ma lei rifiuta, la scelta successiva questa volta si rivela propizia, viene eliminato il "Pacco Ballerina".

La concorrente si ritrova alla fine con la possibilità di vincere 200 mila euro o il pacco con Gennarino. Riuscire a portare fino all’ultimo il pacco così elevato si è rivelata una mossa azzeccata perché le consente di avere un’offerta di quasi un terzo, pari a 60 mila euro, che ha quel punto non può che accettare. Questa volta tutto volge a suo favore, lei aveva infatti il "Pacco Gennarino".

Un record particolare

Nonostante gli alti e bassi della serata, Giulia ritiene di essere soddisfatta per come è andata a finire e di essersela giocata quasi fino alla fine, come una sportiva come lei sa fare.

"È stata una partita da alti e bassi come la mia vita – ha concluso la concorrente -, ho giocato con accanto l’uomo della mia vita, sono stata felice di essere qua, mi sento una privilegiata. Sono agonistica, voglio sempre vincere, anche quando gioco a carte con il nipote, e il Dottore lo sa".

Non manca un commento di Stefano De Martino, che ormai sa come gestire al meglio queste situazioni e ha anche una discreta memoria storica del programma: "Penso tu sia stata l’unica pacchista ad avere mai ceduto il pacco da 300mila euro ed essere passata vicina, se non altro, a quello da 200mila. Un piccolo record".

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