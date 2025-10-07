Affari Tuoi, "Thanat è sparito": l’allarme sul web, cosa sta succedendo Tra gli ospiti ricorrenti di Stefano De Martino su Rai 1, il regista di origini tailandesi e il suo ‘alter ego’ Lupo sono scomparsi dal game show: perché

C’è aria di cambiamento in casa Affari Tuoi. Stefano De Martino e il suo team sono a ‘caccia’ di Gerry Scotti negli ascolti tv e la risalita del game show sta introducendo tante novità. Oltre alle vincite record (e le relative polemiche), il programma sta infatti combattendo La Ruota della Fortuna con tanti nuovi volti come Herbert Ballerina, a scapito di altre vecchie conoscenze. Al popolo del web, infatti, non è sfuggita l’assenza prolungata di Thanat, uno degli ospiti ricorrenti del programma che ormai da tempo non è tra il pubblico di Affari Tuoi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, la ‘scomparsa’ di Thanat

Dopo avere sfiorato l’aggancio negli ascolti tv del weekend, ieri lunedì 6 ottobre 2025 Affari Tuoi ha dovuto incassare l’ennesima sconfitta, con La Ruota della Fortuna ‘scappata’ ancora oltre i 5 milioni di spettatori su Canale 5. Gerry Scotti ha incrementato il distacco dopo il buon momento di Stefano De Martino che, a suon di vincite da record, aveva recuperato terreno nei dati Auditel. Il conduttore campano e la sua squadra sono sempre al lavoro per riprendersi il primato nell’access prime time e per farlo non sono mancate le novità, a partire dall’arrivo di Herbert Ballerina come ospite fisso. Storica ‘spalla’ di De Martino fin dai tempi di Stasera tutto è possibile, la guest star ha riscosso molto successo soprattutto sul web. Al popolo dei social, tuttavia – come detto – non è nemmeno sfuggito l’addio (o presunto tale) di Thanat, che da quasi due settimane non si fa vedere ad Affari Tuoi.

Regista di origini tailandesi, insieme al ‘Dottore’ Thanat Pagliani era uno dei ‘personaggi’ ricorrenti del game show di Rai 1 tra il pubblico e Stefano De Martino si divertiva a dare vita a gag comiche insieme al suo ospite. Thanat era diventato una delle icone del programma (il suo corteggiamento nei confronti di Valentina tenne banco per tanto tempo) ma, come detto, la sua assenza prolungata lascia presagire il peggio. Visti gli ascolti bassi, infatti, il team di Affari Tuoi potrebbe avere deciso di dare una rinfrescata al cast (a partire proprio da Herbert Ballerina), ‘tagliando’ alcune vecchie conoscenze come Lupo e lo stesso Thanat.

La reazione dei social e l’allarme anche su Lupo

L’assenza di Thanat e del suo ‘alter ego’ Lupo – come anticipato – non è passata inosservata sul web, dove Affari Tuoi è sempre commentatissimo e seguitissimo. "Una domanda mi devasta: ma che fine ha fatto Thanat?" si legge sui social, e ancora: "Ma Thanat e Lupo sono andati in pensione?", "Ma Lupo e Thanat declassati", "Ma Lupo e Thanat? Non vengono" "Lupo e Thanat non vengono più menzionati", "Thanat non si vede più". Non manca anche chi, con malizia o meno, ha notato l’exploit di vincite da record del programma: "Da quando Lupo e Thanat sono stati sostituiti da Herbert, i concorrenti iniziano a vincere tanto, coincidenze".

