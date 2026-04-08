Affari tuoi, Herbert sostituisce De Martino e delude Alessia: "Volevo Stefano". Poi la vincita più amara Nella nuova puntata del 8 aprile gioca Alessia da Brescia, che rifiuta una montagna di soldi e torna a casa con 30mila euro. De Martino sostituito da Herbert Ballerina alla conduzione

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Forte degli ascolti e divenuto ormai appuntamento fisso dei telespettatori italiani, Affari tuoi si ripresenta con una nuova puntata in onda mercoledì 8 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Alessia, contabile da Brescia e il suo compagno Daniele, imprenditore nella vita. Vediamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 8 aprile: cosa è successo

"Sai che Daniele l’ha corteggiata per sette anni?" apre De Martino raccontando la storia d’amore della coppia, che inizia a giocare subito dopo aver ascoltato la presentazione di Herbert Ballerina: "Vago per i campi, sono un gira-solo".

"Non lo facciamo da un po’, stasera i primi tiri li conduce Herbert" dichiara De Martino, scambiandosi di posto con il comico. Il conduttore prende il posto della sua spalla a tutto tondo e lo scimmiotta nel racconto dell’invenzione della seerata, ovvero Il no-orologio e scatena le risate dello studio. "Io sono qua a giocare per vedere Stefano e mi trovo te davanti" scherza Alessia, che al secondo tiro pesca Gennarino assicurandosi il jackpot da 3mila euro. De Martino cammina ingobbendosi continuando l’imitazione di Herbert e lui sbotta: "Stai dritto, io non sono così". La prima sestina di tiri scorre liscia senza pacchi rossi pesanti e mentre le campane suonano a festa il Dottore inizia a giocare con la prima offerta da 39mila euro, rifiutata con un rapidissimo "Via, trita" dalla concorrente. "In base ai compensi percepiti puoi fare solo sei tiri" interviene il Dottore riportando Herbert e De Martino ai loro posti. La serie di pacchi blu prosegue con l’arrivo di Martina Miliddi, che regala il solito momento di danza a centro studio per la felicità di tutti i presenti. Nell’attesa della scelta ddel pacco di Alessia, De Martino beve un sorso d’acqua dalla tazza personalizzata e mostra la scritta "I love Giorgio" dedicata all’hater dello show, più volte citato.

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Affari tuoi, la vincita (deludente) di Alessia

I rossi cominciano a saltar fuori e dopo l’uscita dei 50mila euro, il Dottore torna alla carica con 44mila euro, rapidamente bruciati da Alessia e Daniele. "Sbircia, che hai da nascondere?" domanda il conduttore Hrbert e lui replica a modo suo: "Ma è della Polizia, non posso". La concorrente brucia velocemente anche l’assegno da 49mila euro, che aveva quasi convinto il compagno e prosegue con l’ennesimo blu da 200 euro. Alessia brucia 75mila euro 100mila euro e per andare a casa ne chiede 150mila al Dottore, che ne offre un terzo, non sufficienti. La "partitona" come la definisce De Martino entra nel vivo con la proposta di 65mila euro, cifra che mette in crisi la coppia. "Io voglio giocare, andiamo avanti" continua determinata la concorrente che va a pescare l’unico pacco blu rimasto e garantendosi i soldi sicuri. "Mamma mia, incredibile, la faccenda si fa veramente seria" commenta De Martino mentre compila l’assegno da 80mila euro, anch’esso tritato senza troppi ripensamenti. "Daniele tu hai intenzione di sposarla?" scherza il conduttore e Daniele replica simpaticamente: "Vediamo quanto vince dai". I 300mila vanno in fumo e la coppia resta a giocarsi il finale con 30mila da un lato e 200mila dall’altro. L’ultimo assegno della serata è da 80mila euro, che viene rifiutato con la stessa rapidità usata in precedenza. "In ogni caso complimenti per freddezza e lucidità" dice De Martino, che poco dopo svela i 30mila euro all’interno del pacco della coppia, che torna a casa con il minimo dopo aver rifiutato cifre importanti.

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