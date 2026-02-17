Affari tuoi, De Martino ruba la scena a Martina Miliddi con il ballo a sorpresa: l'outfit mai visto prima Nella puntata del 17 febbraio gioca Sara, che trita una marea di assegni e torna a casa a mani vuote. De Martino incanta con il balletto (e travestimento) a sorpresa

Affari tuoi continua a macinare ascolti grazie a puntate divertenti, emozionanti e piene di colpi di scena. Ingredienti immancabili anche nella nuova puntata di martedì 17 febbraio 2026. Stefano De Martino accoglie Sara, venditrice da Pappiana, piccolo paese nella provincia di Pisa. Al suo fianco c’è il fidanzato Cristian, agente di Polizia locale. Scopriamo come è andata la puntata in onda su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 17 febbraio 2026: cosa è successo

"Sono una spia ma solo quando fa brutto tempo: un agente atmosferico" con queste parole Herbert Ballerina si presenta, mentre Stefano De Martino ha già in mente qualcosa per scombinare i piani dello show: "Oggi è martedì, io e Herbert ci invertiamo per i primi sei tiri" apre De Martino, che subito dopo prende il posto della spalla comica a tutto tondo, presentando la sua invenzione dedicata ai palestrati, che vogliono ottenere la tartaruga: "Il tart-addome e piano piano la tartaruga arriva" continua, mostrando una cintura di lattuga da mettere attorno la vita. Al secondo tiro, Sara pesca il pacco da zero euro e come da tradizione del programma si balla. Al posto di Herbert c’è De Martino, che si traveste come il comico e si esibisce ballando, sua prima grande passione. Il pubblico applaude e il divertimento è assicurato grazie al bizzarro look del conduttore, che indossa l’impermeabile e gli occhialini argentati, che di solito spettano ad Herbert. Tra una risata e l’altra, la concorrente brucia un unico pacco alto, ovvero i 75mila euro e il Dottore comincia a giocare: "Ci sono 36mila euro" dice il comico, mentre De Martino continua a scherzare: "Prenditeli", imitando Herbert.

Affari tuoi, l’errore di Sara: a casa a mani vuote

De Martino e Herbert tornano ai loro posti, e la partita, purtroppo per i fidanzati, comincia a prendere una brutta piega, infatti, in pochi minuti vanno in fumo i 50mila e i 300mila, cifra più alta in palio nel quiz dei pacchi. A riportare il buon umore, come spesso accade, arriva Martina Miliddi, con il suo stacchetto a centro studio. "Non si fa in tempo a festeggiare, che subito.." commenta De Martino dopo l’uscita del pacco da 100mila euro. Dopo aver rifiutato due offerte da 36mila e 18mila euro, la venditrice trova Gennarino, grazie al gesto di De Martino, che lo invoca giocando con la pallina di Romeo, gatto della concorrente: "Non ci credo" commenta Herbert assieme al pubblico. Un altro pacco da 300mila va in fumo, ovvero quello nero e il Dottore torna alla carica: "Gioca a carte" riporta De Martino, mentre Sara pesca l’offerta da 20mila euro, nuovamente rifiutata. Torna l’assegno da 36mila: "Io sento le voci", dice Sara, mentre De Martino scherza: "Non sei l’unica qua dentro eh". Le voci a cui si riferisce la concorrente sono quelle dei parenti, che le consigliano di accettare, ma lei fa di testa sua e trita l’ennesimo assegno della serata, sperando nell’unico pacco rosso rimasto, da 200mila euro. "190mila e sono felice" chiede Sara, arrivata a giocarsi il tutto per tutto con i 200mila da un lato e 100 euro dall’altro. Dai piani alti arriva l’ultima offerta della serata da 60mila euro. "Speriamo bene, ti sei già pentita?" chiede il conduttore a seguito dell’ennesimo rifiuto di Sara, che ha deciso di credere nel pacco 17, preso a gara in corso. La determinazione della protagonista, purtroppo, non porta a nulla, infatti nel pacco della coppia ci sono i 100 euro. Sara torna a casa senza rimorsi, proprio come desiderava, ma anche senza soldi.

