Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Andrea il concorrente logorroico: "Vuoi salutare qualcuno?". Si stufa anche Martina Miliddi Cosa è successo nella puntata di sabato 14 marzo del game show di Rai Uno, dove gioca un pacchista che riflette e parla tantissimo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Un concorrente che parla moltissimo per tutta la puntata, fino all’estenuante e infinita lista di saluti e ringraziamenti finali, non la passa certo liscia, davanti all’ironia di Stefano De Martino e Herbert Ballerina.

Nuovo appuntamento, sabato 14 marzo, con Affari Tuoi, il seguitissimo game show dell’access prime time di Rai Uno guidato da Stefano De Martino che proprio da questo trampolino di lancio è stato ormai proiettato verso la conduzione e direzione del più grande evento mediatico italiano dell’anno: il Festival di Sanremo di cui sarà direttore artistico dal 2027

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Affari Tuoi, sabato 14 marzo 2026 : cosa è successo

A giocare è Andrea pacchista dell’Emilia Romagna, bartender da Modena, padre di due figli, che è un uomo che molto riflette, e sempre ad alta voce. Gioca insieme al fratello maggiore e socio del suo bar di famiglia, Paolo . Il jackpot Gennarino vale 1000 euro, mentre l’invenzione di Herbert Ballerina è il cane pesce da portarsi in vacanza nei mari esotici contro il pericolo pescecani.

Il primo giro di tiri, Andrea riesce a proteggere il podio nella sua interezza e oltretutto, trova anche il Jackpot Gennarino. Alla prima chiamata del Dottore che gli chiede cambio o offerta, il concorrente non ha dubbi: sceglie il cambio, lascia il 12 e prende l’8. Poi continua a essere fortunato: trova il pacco nero, ma ci sono solo 20 euro. La prima offerta del Dottore, è di ben 45000 euro, ma in gioco ci sono ancora tutti i pacchi più pesanti. Benissimo anche il giro successivo, con il podio ancora tutto lì, e con l’offerta che diventa 50000 euro. Andrea riflette: "Mi sta girando proprio bene, mi dispiacerebbe, per due numeri possiamo anche provare a giocarcela". E subito dopo, a fatica trita il sostanzioso assegno.

Subito dopo, chiama il pacco del Friuli dove ci sono i 300000 euro. Poco male, ci sono ancora i pacchi 75000, 100000 e 200000 euro in gioco. La nuova offerta del Dottore è di 36000 euro. "Me l’aspettavo", dice Andrea. Il concorrente arriva alla successiva telefonata del dottore con due pacchi blu (0 e cane pesce) e due rossi 100000 e 200000 euro. Il Dottore chiede se il pacchista vuole il cambio o l’offerta, scelgono la seconda, che ora vale 40000 euro. Rifiuta e subito dopo trova i 200mila euro. Poi esce lo zero, ed è il momento di ballare, finalmente!

E Herbert Ballerina, sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, sfodera l’anellone, ma anche un coloratissimo sari e, finita la musica spiega, sempre indicando l’anello con un dito, come coreografia comanda: "E’ un matrimonio indiano!". Quindi nel finale c’è da una parte il Cane Pesce inventato da Herbert, dall’altro 100mila euro. Il Dottore offre 33000 euro.

Andrea chiede: "Posso dire qualcosa?" e, dopo una puntata in cui ha parlato veramente tantissimo, fino a sfinire i telespettatori a casa, Herbert Ballerina esclama: "Non hai detto niente finora!" Ma poi Andrea parte con una sfilza infinita di ringraziamenti, con Ballerina che si mette le mani tra i capelli ma, alla fine, dopo molte altre parole, arriva la decisione del logorroico Andrea (da notare che il fratello Paolo non ha praticamente spiccicato parola). Sembra che Andrea stia per decidere se accettare o no l’offerta, ma ricomincia con i ringraziamenti e Stefano esce dallo studio, mentre anche Martina ormai fa segno di tagliare. E Andrea continua a parlare e, alla fine, trita l’assegno. Stefano De Martino lo prende in giro: "Grazie, a nome di tutto". E ancora: "Senti, prima di tritare, vuoi salutare qualcuno?" E poi, lanciando il classico ultimo stacco pubblicitario prima dell’apertura del pacco, dice, ancora scherzando con Andrea: "Ve lo dico…tra una manciata di saluti!". E purtroppo, alla fine, nel suo pacco c’è il Cane Pesce di Herbert Ballerina.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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