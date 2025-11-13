Affari Tuoi, stasera salta puntata: De Martino fermato dopo il grande flop (e Gerry Scotti ringrazia) Stasera, giovedì 13 novembre, Affari Tuoi non va in onda su Rai 1 per lasciare spazio al match Italia–Moldova: un’assenza che favorirà l’ennesimo boom de La Ruota della Fortuna.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Questa sera, giovedì 13 novembre, il consueto appuntamento con Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1 non andrà in onda. Il buon Stefano De Martino si vedrà infatti costretto a saltare una puntata per lasciare spazio alla penultima sfida della Nazionale Italiana di calcio verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Nel frattempo, come spesso accade in queste occasioni, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna su Canale 5 festeggeranno la possibilità di guadagnare ulteriore terreno, approfittando dell’assenza del diretto competitor: scopriamo qualche dettaglio in più.

Affari Tuoi stasera non va in onda (13 novembre): cosa vedremo al suo posto

Questa sera Affari Tuoi salterà la sua consueta puntata, ma lo farà per lasciare spazio ad una programmazione altrettanto importante. La Nazionale italiana di calcio, guidata da Gattuso, è infatti pronta a scendere in campo contro la Moldova nella sua penultima partita valida per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. L’attesissimo incontro, in programma a Chisinau, verrà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle ore 20.30 circa. Una partita che per il nostro Paese avrà un’importanza cruciale, visto che sarà la prima sfida di un doppio impegno ravvicinato (domenica c’è il match contro la Norvegia a Milano) che deciderà le nostre sorti nel girone. Non rimane allora che incrociare le dita. In tutto questo, il gioco Affari Tuoi tornerà come sempre già da domani nella consueta fascia oraria dell’access prime time.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

De Martino non va in onda, e Scotti festeggia

Con Affari Tuoi sospeso per la serata, ecco che si spalancano i consueti scenari anche dal punto di vista della gara di ascolti. Su Canale 5, Gerry Scotti ha ormai consolidato una posizione di forza con La Ruota della Fortuna, uno show che, anche se chiamato a confrontarsi con un colosso come Affari Tuoi, riesce quasi sempre a vincere a suon di share. Detto questo, con l’assenza del diretto competitor Stefano De Martino, questa sera Scotti avrà gioco ancor più facile nel puntare ad un picco significativo di share.

Al di là di questo momentaneo vantaggio, è però doveroso sottolineare che Gerry Scotti non ha certo bisogno dell’assenza del concorrente diretto per ottenere ottimi risultati: già da solo, il format de La Ruota della Fortuna è perfettamente in grado di riscuotere consensi solidi e fedeltà del pubblico. Ma è chiaro che, con una programmazione che vedrà l’assenza del suo avversario principale, la serata potrà rappresentare un’opportunità in più: audience potenzialmente più alta, minore dispersione di spettatori e, perché no, anche qualche festeggiamento in più ai piani alti di casa Mediaset.

L’ultimo flop di De Martino

Il periodo di scarsa forma di Affari Tuoi ha vissuto in picco negativo nella serata di martedì, quando la puntata del game show di Rai 1 ridimensionata dal match di Sinner alle Atp Finals su Rai 2, ha raccolto appena il 21,5% di share e a 4,6 milioni di spettatori. Un risultato reso ancor più deludente dal boom di Gerry Scotti, che invece su Canale 5 ha portato La Ruota della Fortuna a toccare i 5 milioni e mezzo di spettatori (25,8% di share).

Affari Tuoi, il calendario delle prossime soste

Quella del 13 novembre non sarà l’unica puntata di Affari Tuoi a saltare. Il gioco dei pacchi di Rai 1 si fermerà anche domenica 16 novembre, ancora una volta per lasciar spazio alla Nazionale che quel giorno giocherà contro la Norvegia, l’ultima partita degli Azzurri in programma nel 2025. Durante le feste natalizie, inoltre, Affari Tuoi non andrà in onda il 24 e il 31 dicembre 2025, mentre sarà regolarmente in palinsesto il 25 e il 26 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026

Ecco l’elenco delle puntate che non andranno in onda:

Giovedì 13 novembre 2025 : Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

: Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Domenica 16 novembre 2025 : Italia–Norvegia (qualificazioni Mondiali 2026)

: Italia–Norvegia (qualificazioni Mondiali 2026) Mercoledì 24 dicembre 2025: pausa natalizia

pausa natalizia Mercoledì 31 dicembre 2025: pausa natalizia

Potrebbe interessarti anche