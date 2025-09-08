Afef Jnifen, è finita con Alessandro Del Bono: è il quarto divorzo. E spunta un nuovo misterioso amore Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si separano: l’ex modella annuncia il divorzio e spuntano indiscrezioni su un nuovo amore di un ricco imprenditore asiatico.

Dopo poco più di quattro anni di matrimonio, Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si separano. L’ex top model e conduttrice tunisina, oggi 61enne, ha scelto il suo profilo Instagram per dare la notizia con il suo consueto tono elegante e misurato.

Afef Jnifen, è finita col marito Alessandro Del Bono: l’annuncio

"Dopo molte riflessioni, io e Alessandro abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Restiamo grati per il tempo condiviso e per l’affetto che ci circonda, mentre proseguiamo su strade separate", sono state le parole consegnate ai social in doppia lingua (italiano e inglese). Il matrimonio tra Afef e il manager farmaceutico era stato celebrato a Saint Tropez nel giugno 2021, dopo una proposta arrivata due anni prima sulla suggestiva terrazza di Positano. Una storia che all’epoca aveva fatto sognare il jet set internazionale, e che oggi si chiude con toni pacati e maturi.

Quattro matrimoni e una vita sotto i riflettori

Quello con Del Bono era il quarto "sì" per Afef Jnifen. Giovanissima si sposò in Tunisia con un vicino di casa, matrimonio presto naufragato dopo il trasferimento in Europa. Nel 1990 arrivò l’unione con l’avvocato Marco Squatriti, da cui nacque l’unico figlio, Sammy. Poi, nel 2001, le nozze con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera: una relazione durata 17 anni e terminata nel 2018, ma senza rancori.

Con Del Bono sembrava essere arrivata una nuova stabilità. Durante l’estate i due erano apparsi insieme alle Eolie, smentendo i primi rumors di crisi che erano circolati nelle settimane precedenti. Eppure, dietro ai sorrisi in pubblico, la frattura era già insanabile e stata ufficializzata quest’oggo, con l’annuncio della separazione dato dalla conduttrice.

Afef e le voci di un nuovo compagno (ricchissimo)

Se l’addio a Del Bono è ormai ufficiale, il futuro sentimentale di Afef resta avvolto nel mistero. Secondo indiscrezioni rilanciate dal magazine Chi, nella vita della showgirl ci sarebbe già un nuovo uomo: "un misterioso uomo appartenente a una delle famiglie più ricche dell’Asia". Nulla di confermato, ma il gossip ha già acceso i riflettori sul prossimo capitolo della vita di Afef.

Chi è Afef

Afef Jnifen, nata a Ben Gardane in Tunisia nel 1963, è una ex top model e conduttrice televisiva naturalizzata italiana. Ha sfilato per le più prestigiose maison internazionali e ha condotto programmi di successo come Scommettiamo che (al fianco di Fabrizio Frizzi) e La grande notte (con Gene Gnocchi). È nota anche per il suo impegno sociale e culturale, avendo partecipanto a iniziative benefiche e progetti a favore della cultura e dell’integrazione. Dal 2008 è testimonial pubblicitario di L’Oréal.

