C’è una serie TV coreana che sta già facendo discutere ancor prima della sua uscita su Netflix: parliamo di Aema, show ambientato negli anni ’80, tratto da una storia vera, che ha come protagoniste due donne impavide che si oppongono a un’epoca brutale.

Aema, la serie coreana arriva su Netflix: due protagoniste pronte a lottare

Netflix è pronta a lanciare una nuova serie originale, audace e coraggiosa, intitolata Aema, la cui attrice protagonista, Honey Lee, si cimenta nel suo ruolo più audace. Nella serie interpreta infatti Jung Hee-ran, un’attrice di successo che si muove nella spietata industria cinematografica coreana degli anni ’80. Si troverà in conflitto con un sistema che esige obbedienza e il suo carattere ostinato le costerà il posto. Al suo fianco c’è l’attrice esordiente Shin Joo-ae (interpretata da Bang Hyo-rin), ballerina di un night club che sarà scelta proprio per sostituirla.

Insieme, le due donne sfidano le convenzioni dell’epoca, rifiutando le aspettative degradanti che gravano sulle star femminili. Come recita lo slogan nel poster della serie: "In un’epoca ossessionata dallo spogliarle, ribaltano la situazione… con il fuoco".

Il trailer e la trama di Aema

Il trailer di Aema dipinge un quadro cupo ma avvincente della storia raccontata nella serie Netflix. In questo vediamo Jung Hee-ran che si rifiuta di apparire nel film altamente sessualizzato, dal titolo Madam Aema, resistendo alle pressioni palesi di spogliarsi davanti alla telecamera. Per rappresaglia, il produttore cinematografico Koo Joong-ho (Jin Seon-kyu) la declassa e sceglie Shin Joo-ae come protagonista.

Nonostante siano messe l’una contro l’altra, entrambe le donne mantengono la loro dignità e il loro atteggiamento di sfida. Shin Joo-ae segue gli ordini del regista, ma inizia a metterne in discussione l’intento. Nel frattempo, Jung Hee-ran si rifiuta di scendere a compromessi sui suoi valori, anche se l’industria la mette da parte.

Quando esce la serie su Netflix

Aema è ambientato in un momento cruciale della storia coreana, subito dopo la revoca del coprifuoco durato 36 anni nel 1982. Reinterpreta l’uscita del film erotico tratto da una storia vera, Madam Aema, il primo titolo coreano proiettato a mezzanotte, come sfondo per la storia di due donne che osano resistere a un sistema corrotto.

Aema debutterà su Netflix il 22 agosto, promettendo una narrazione tagliente e ribelle con forti sfumature femministe.

