Adriano Pappalardo, chi è la moglie Lisa Giovagnoli: 60 anni d'amore, il tradimento e la tragedia sfiorata Il cantante, ospite a Belve 2025, e la compagna stanno insieme da molti anni, ma il matrimonio è arrivato solo nel 2010: scopriamo di più su di loro.

Adriano Pappalardo, ospite a Belve nella puntata di martedì 4 novembre 2025, è legato alla compagna Lisa Giovagnoli da moltissimi anni, nonostante i due abbiano deciso di convolare nozze soltanto nel 2010. La coppia ha avuto anche un figlio, Laerte Pappalardo, che nel 2005 li ha fatti diventare nonni di Leon, nato dalla relazione con la giornalista Selvaggia Lucarelli dalla quale si è in seguito separato. Scopriamo di più sul cantante e sulla moglie Lisa.

Adriano Pappalardo, chi è la moglie Lisa: 40 anni di fidanzamento

Adriano Pappalardo e la moglie Lisa Giovagnoli si sono conosciuti per la prima volta dal parrucchiere durante un primo incontro indimenticabile raccontato molte volte da entrambi. "Quando ci siamo incontrati era già famoso, lui andò dal parrucchiere e io lavoravo in una agenzia di spettacoli, facevo l’agente, ma non mi stava simpatico. Mi stava antipatico e quando arrivò su in ufficio gli avevano fatto un taglio di capelli orrendo, ho pensato: ‘Quanto è brutto’. Poi mi invitò a cena e da quel giorno non ci siamo più separati", ha raccontato Lisa nel programma Vieni da me.

Anche Pappalardo ha però raccontato la sua versione di quel primo fatidico incontro a Da noi… A ruota libera affermando: "Incontrai questa donna nel 1962 lei era un agente e seguiva anche Bruno Lauzzi. Io entrai, vidi questa donna e rimasi… la prima che le dissi, dopo, a me dissi: ‘Questa è la donna della mia vita e non me la faccio scappare’. Poi mi avvicinai e ci presentammo grazie ad un’amica che era Loredana Berté che faceva il coro con me. […] Dopo tre giorni vado a bologna, mi potevo aspettare che lei mi fece salire a bologna e mi fece dormire con il papà. È stata la notte più brutta della mia vita, non sono riuscito a muovermi". I due sono rimasti fidanzati per ben 40 anni per poi decidere di convolare a nozze nel 2010.

Il tradimento confessato a Belve

Nell’intervista concessa a Belve, Pappalardo ha confessato di aver tradito sua moglie Lisa Giovagnoli: "Stavamo girando la Piovra e c’è stata una ragazza" le parole del cantante. Che poco dopo ha aggiunto che Lisa avrebbe voluto rendergli pan per focaccia trascorrendo una notte d’amore con l’attore Michele Placido. "Ma io non avrei masi sopportato un suo tradimento", ha concluso Pappalardo.

Adriano Pappalardo, la tragedia sfiorata

Nel corso della loro vita insieme, Adriano e Lisa hanno affrontato anche un momento molto difficile a seguito di un grave incidente di cui Pappalardo è rimasto vittima ad agosto 2016. Il cantante, intento a fare parapendio sul litorale pontino, si è infatti schiantato al suolo riportando diversi traumi che lo hanno costretto all’immediato trasferimento presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fortunatamente, quella che poteva rivelarsi una vera e propria tragedia, ad oggi è soltanto un lontano ricordo, dato che il cantante è poi riuscito a riprendersi completamente nel giro di pochi mesi.

